إنجاز مشروع «بروج 4» بنهاية 2025 بتكلفته 6.2 مليارات دولار

قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات: «إن أعمال البناء والتطوير لمشروع «بروج 4» تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام المقبل، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء والتشييد، والذي يرفع بعد اكتماله الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% بمقدار 1.4 مليون طن، ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 ملايين طن سنوياً».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش جولة إعلامية في المشروع: «إن «بروج 4» يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في الإمارات، وعقب اكتماله ستصبح «بروج» في المرتبة الرابعة بمنطقة آسيا، وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف المساهمة بنسبة 63%، ضمن برنامج المحتوى المحلي، إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار».

خطط النمو





وأوضح أن «بروج 4» من المشاريع المهمة في خطط نمو الشركة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليارات دولار، مضيفاً: «إن «بروج» تدرس العديد من الفرص للتوسع على مستوى العالم، بما يعزز مكانة الشركة الرائدة، ويحقق عائداً اقتصادياً مهماً، والتي سيتم الإعلان عنها، خلال المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن المجمع الصناعي «بروج 4» يمتد على مساحة 3.4 ملايين متر مربع، بما يساوي مساحة 500 ملعب كرة قدم، ويستخدم الجيل الثالث من تقنية Borealis Borstar لتعزيز إنتاج مواد مبتكرة. وأضاف هزيم السويدي، إنه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار تمكنت «بروج» من تسجيل أكثر من 700 براءة اختراع معتمدة، إضافة إلى أكثر من 1100 طلب جديد لتسجيل براءات اختراع، فيما تمتلك الشركة أكثر من 240 جهاز فحص متقدماً، أسهم في تنوع أكثر من 80 % من منتجات «بروج».

معايير السلامة

من جانبه قال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع «بروج 4»: إن مشروع «بروج 4» يواصل المضي في تنفيذ أعمال التطوير، الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه، وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025.

وأضاف: إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع لا سيما مع وجود أكثر من 20 ألف شخص، خلال وقت الذروة في الموقع، وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

حلول مبتكرة

وتخدم شركة «بروج» عدداً من الأسواق الرئيسية الكبرى مثل الصين والهند اللتين تشكلان معاً نحو 65% من الاستهلاك الدولي لمنتجات البتروكيماويات، وستسهمان بنحو 80% من النمو المتوقع للصناعة.

وباعتبار شركة «بروج» مساهماً بارزاً في تصدير المنتج المحلي فإن هذا المشروع سيضيف مزيداً من الإنجازات إلى سجل النجاحات التجارية للشركة، كما سيمكنها من تطوير حلول مبتكرة وترسيخ إمكاناتها التنافسية على خريطة صناعة البتروكيماويات الدولية.

وتعد وحدة التكسير EU4 الموجودة في المجمع الصناعي «بروج 4» واحدة من أفضل وحدات التكسير، من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، وهي مصممة لتكون ضمن الـ 25 في المئة الأوائل مقارنة بمعايير الصناعة المعتمدة لدى مؤسسة «سولومون أسوشيتس»، ويتم بناؤها لتكون جاهزة لربطها بوحدة مخصصة لالتقاط الكربون مستقبلاً، مما سيحد من وقت العمل المهدر وسيعزز التكامل السلس بين العمليات عند دخول الوحدة حيز التشغيل.

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