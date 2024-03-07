«نوفو» تتجاوز القيمة السوقية لتسلا وفيزا بدعم عقار «إنقاص الوزن»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوزت القيمة السوقية لنوفو نورديسك الخميس القيمة السوقية لتسلا بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية المصنعة لعقار ويجوفي الشهير لإنقاص الوزن بيانات إيجابية بشأن التجارب المبكرة لعقار سمنة جديد طال انتظاره.
فقد ارتفع سهم نوفو نورديسك بأكثر من ثمانية بالمئة إلى مستوى غير مسبوق، مما رفع الشركة مركزين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً قياساً بالقيمة السوقية بعد أن أبلغت المستثمرين بأن تجارب المرحلة الأولى من نسخة الأقراص من عقار أميكريتين الذي يجري تجريبه أظهرت أن المشاركين فقدوا 13.1 بالمئة من وزنهم في 12 أسبوعاً.
ويشير ذلك إلى تفوق على نتائج عقار السمنة الرائج ويجوفي التي أشارت لفقدان ستة بالمئة من الوزن تقريباً بعد 12 أسبوعاً و15 بالمئة بعد 68 أسبوعاً.
وصعدت أسهم نوفو أكثر من ثلاثة أضعاف منذ يونيو 2021 عندما أطلقت ويجوفي في الولايات المتحدة، وأصبحت العام الماضي الشركة المدرجة الأعلى في أوروبا قياساً بالقيمة السوقية، لتتجاوز شركة إل. في. إم. إتش.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت اليوم 566 مليار دولار، متقدمة على تسلا وفيزا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN07032024000110011019ID1107950115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.