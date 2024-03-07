«نوفو» تتجاوز القيمة السوقية لتسلا وفيزا بدعم عقار «إنقاص الوزن»

تجاوزت القيمة السوقية لنوفو نورديسك الخميس القيمة السوقية لتسلا بعد أن أعلنت الشركة الدنماركية المصنعة لعقار ويجوفي الشهير لإنقاص الوزن بيانات إيجابية بشأن التجارب المبكرة لعقار سمنة جديد طال انتظاره.

فقد ارتفع سهم نوفو نورديسك بأكثر من ثمانية بالمئة إلى مستوى غير مسبوق، مما رفع الشركة مركزين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً قياساً بالقيمة السوقية بعد أن أبلغت المستثمرين بأن تجارب المرحلة الأولى من نسخة الأقراص من عقار أميكريتين الذي يجري تجريبه أظهرت أن المشاركين فقدوا 13.1 بالمئة من وزنهم في 12 أسبوعاً.

ويشير ذلك إلى تفوق على نتائج عقار السمنة الرائج ويجوفي التي أشارت لفقدان ستة بالمئة من الوزن تقريباً بعد 12 أسبوعاً و15 بالمئة بعد 68 أسبوعاً.

وصعدت أسهم نوفو أكثر من ثلاثة أضعاف منذ يونيو 2021 عندما أطلقت ويجوفي في الولايات المتحدة، وأصبحت العام الماضي الشركة المدرجة الأعلى في أوروبا قياساً بالقيمة السوقية، لتتجاوز شركة إل. في. إم. إتش.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت اليوم 566 مليار دولار، متقدمة على تسلا وفيزا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز