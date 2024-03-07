أدوات حجرية بأوكرانيا توفر أقدم دليل على استيطان البشر أوروبا قبل 1.4 مليون عام

حددت منهجية تأريخ تستند إلى الأشعة الكونية أن أدوات حجرية عُثر عليها في غرب أوكرانيا هي أقدم أدلة معروفة على استيطان الإنسان أوروبا قبل 1.4 مليون عام، مما يظهر أن القارة كانت مأهولة قبل مئات آلاف السنين من المتعارف عليه سابقا.

وقال باحثون إن أدوات حجرية، وهي أكثر نوع بدائي معروف، كُشف عنها النقاب في بادئ الأمر في سبعينيات القرن الماضي بالقرب من بلدة كوروليفو عند سفوح جبال كاربات الموازية لنهر تيسا بالقرب من حدود أوكرانيا مع المجر ورومانيا. لكن عمر هذه الأدوات ظل مجهولا.

حددت المنهجية الجديدة عمر طبقة الرواسب التي تغلف الأدوات الحجرية، مما يجعل هذا الموقع مهما لفهم كيفية انتشار الإنسان لأول مرة في أوروبا خلال موجات الدفء، التي تُسمى فترات ما بين العصرين الجليديين.

وخلص الباحثون إلى ترجيح أن صانع الأدوات كان من سلالة بشرية تعرف باسم (هومو إريكتوس)، والتي ظهرت قبل قرابة مليوني عام وانتشرت في أفريقيا وآسيا وأوروبا قبل أن تختفي قبل 110 آلاف عام تقريبا.

وقال رومان جاربا عالم الآثار بالأكاديمية التشيكية للعلوم "لم يُعثر على عظام في كوروليفو، وإنما أدوات حجرية فحسب. لكن العمر يشير إلى أن هومو إريكتوس كان الجنس الوحيد المحتمل من الإنسان حينئذ. نعلم القليل للغاية عن أسلافنا الأوائل. استخدموا الأدوات الحجرية في الجزارة وربما استخدموا النار". وجاربا معد رئيسي للبحث المنشور في دورية (نيتشر) العلمية.

وحتى اللحظة، كان عمر أقدم أدلة معروفة على وجود الإنسان في أوروبا نحو 1.1 إلى 1.2 مليون سنة وعُثر عليها في موقع يُدعى أتابويركا في إسبانيا.

وذكر جاربا أن اكتشافات كوروليفو تقدم إضاءات على مسار أول توسع بشري في أوروبا. وجرى التعرف على حفريات لإنسان (هومو إريكتوس) التي تعود إلى 1.8 مليون عام في موقع يُسمى دمانيسي في جورجيا بمنطقة القوقاز. ويشير هذا، مضافا إلى كوروليفو، إلى أن هومو إريكتوس دخل أوروبا من الشرق أو من الجنوب الشرقي مهاجرا على امتداد نهر الدانوب.



