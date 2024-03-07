سعر الدولار في مصر يصل إلى نقطة التعادل بين البنوك والسوق السوداء

وصل سعر بيع الدولار في البنوك والسوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة- إلى نقطة التعادل، بعد قرار المركزي المصري أمس بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وكانت فجوة سعر الدولار في السوق الموازية والبنوك وصلت إلى أكثر من 130% في أوقات سابقة قبل أن تختفي الفجوة بين السعرين من أمس واليوم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد

تم رصد

زيادة تردد الأفراد والشركات على بيع الدولار في البنوك والصرافات بما أدى إلى توحيد سعر الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى شرايينها الرسمية القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأربعاء العودة إلى مرونة سعر صرف- تعويم الجنيه مقابل الدولار- على أن يتحدد سعره وفقاً لآليات السوق- العرض والطلب.

وأوضح المركزي في بيان له أمس، أن توحيد سعر الصرف- القضاء على السوق السوداء- يعد إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ووصل سعر الدولار في البنوك من 30.94 جنيها يوم الثلاثاء إلى 50 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس الأربعاء قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 49.5 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وقال بعض رؤساء البنوك إن حركة بيع العملاء والشركات للدولار في البنوك عادت بداية من أمس بعد قرار تحرير سعر الصرف بعد غياب امتد نحو عامين.

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