وسط خان يونس تحوّل الى أنقاض .. والبكاء لا يجدي

عاد آلاف الفلسطينيين الخميس إلى وسط مدينة خان يونس وسط أنقاض مبان سويت بالارض في محاولة لجمع اغراض لا تزال صالحة للاستخدام، وفي ظل مشاهد الدمار بعد أسابيع من المعارك.

في شوارع أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، يكدس رجال ونساء كل ما أمكن على سقوف السيارات أو على عربات تجرها الحمير أو على رؤوسهم أو ظهورهم، من اسطوانات غاز وملابس وقطع اثاث.

هي اغراض سيعودون بها في الغالب إلى المكان الذي لجأوا إليه منذ بداية القتال.

ويضع البعض أقنعة جراحية لحماية أنفسهم من الغبار المنتشر في كل مكان، مثل فتاة تمكنت من استعادة لعبة محشوة ضخمة.

بعد معارك دامت لأسابيع، انسحبت الدبابات الإسرائيلية هذا الأسبوع من وسط مدينة خان يونس على بعد بضعة كيلومترات شمال رفح، مخلفة وراءها دمارا هائلا مما سمح للسكان بالعودة إلى المدينة.

وأفاد شهود عيان من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس أن القتال استمر الخميس في الجزء الغربي من المدينة.

- "مشاعر الحزن سائدة في حياتنا" -



قرر جميل آغا (49 عاما) البقاء مع عائلته في ما تبقى من منزله. وقال لفرانس برس "ما عسانا نفعل؟ البكاء لا يجدي. مشاعر الحزن سائدة في حياتنا".

من جهته قال وجيه أبو ظريفة (55 عاما) الذي سوي منزله بالارض "دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية (...) آلاف المنازل وحولتها إلى أنقاض لكنها لم ولن تتمكن من تدمير ذاكرتنا".

وبحسب مسؤول بلدي طلب عدم كشف هويته، فإن الجيش الإسرائيلي "دمر آلاف المنازل في خان يونس، مما تسبب في دمار هائل".

وأضاف "دمر الجيش الأسواق والمتاجر والعيادات والمراكز الطبية وعشرات المطاعم. ودمر المستشفيات وكافة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. وحفر جميع الطرق وغير المشهد في المدينة".

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة في بيان إنه تم العثور على ست جثث وسط خان يونس بعد ظهر الخميس وأن "عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض".





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