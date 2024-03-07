حرب كلامية بين هالاند وأرنولد قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول .. ما القصة؟



اندلعت حرب كلامية قبل مواجهة ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، وضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما قال ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إن الفوز بالبطولات يعني الكثير لناديه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرنولد مدافع ليفربول قال في تصريحات لمجلة "فور فور تو" :"بالعودة إلى هذه الحقبة ، ورغم فوزهم بالعديد من الألقاب وكونهم ناجحين أكثر، لكن بطولاتنا ستظل تعني الكثير بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الوضع المالي للناديين ".

من جانبه، رد مهاجم مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند ، الذي سجل 52 هدفا في فوز فريقه بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) وأضاف 29هدفا آخرين هذا الموسم ، بشكل حاد على تصريحات مدافع ليفربول.

وقال مهاجم المنتخب النرويجي لقناة "سكاي سبورتس" :"إذا أراد قول ذلك، حسنا، أنا هنا منذ عام وفزت بالثلاثية وهذا شعور رائع للغاية".

وأضاف: "لا اعتقد أنه يعلم ذلك الشعور جيدا، لذلك هذا ما شعرت به الموسم الماضي، كان ذلك رائعا حقا".

وتابع هالاند : "يمكنهم الحديث كيفما أرادوا، ويمكنه الحديث كيفما شاء، لا أعلم لماذا فعل ذلك لكن لا أكترث ".

وسيغيب أرنولد، الذي وصف سيتي بماكينة صنعت من أجل الفوز، عن المباراة بسبب إصابة في الركبة.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر، مع تبقي عشر مباريات لكل فريق في الموسم الحالي.

من جانبه، قال السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي : "ستكون بالتأكيد مباراة رائعة، الفائز سيذهب لصدارة الدوري، لا أريد التحدث عن سباق الفوز باللقب، لكن ذلك سيكون فوزا كبيرا لنا".

وأضاف: "لم نقدم أفضل ما لدينا في الماضي هنا، لكن لماذا لا نغير ذلك هذا الاسبوع".

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