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زيلينسكي يزور اسطنبول الجمعة للقاء أردوغان

3/7/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسطنبول الجمعة حيث يستقبله نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما اعلنت الرئاسة التركية ووزارة الخارجية الخميس.

وقالت الرئاسة التركية عبر منصة اكس إن "الوضع بين أوكرانيا وروسيا والاتصالات الأخيرة المتعلقة بإحياء ممر آمن في البحر الأسود" ستكون في صلب المحادثات بين الرئيسين.


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