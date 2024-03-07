زيلينسكي يزور اسطنبول الجمعة للقاء أردوغان

(MENAFN
- Al-Bayan)
يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسطنبول الجمعة حيث يستقبله نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما اعلنت الرئاسة التركية ووزارة الخارجية الخميس.
وقالت الرئاسة التركية عبر منصة اكس إن "الوضع بين أوكرانيا وروسيا والاتصالات الأخيرة المتعلقة بإحياء ممر آمن في البحر الأسود" ستكون في صلب المحادثات بين الرئيسين.
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