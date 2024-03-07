حمدان بن محمد يتفقّد سير العمل في المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية وشؤون المواطنين، أن تعزيز الاستقرار الأُسَريّ للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة، هو محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).



جاء ذلك خلال تفقّد سمو ولي عهد دبي، سير العمل في المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، حيث قال سموه: "ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، ونعمل على توفير أحياء سكنية نموذجية متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة".

ويتضمن المشروع المُقام في منطقة الخوانيج الثانية عناصر الاحياء النموذجية، التي تتميز بزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، والتواصل الآمن والسهل في تلك الأحياء دون الحاجة للمركبات، كما تتميز تلك الأحيـاء بمداخل ذات تصاميم مميزة، مع توفير أرصفة وممرات للمشاة مضللة بالأشجار، وتتضمن عدداً من المرافق العامة.

نماذج الفلل السكنية

كان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله لموقع المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقد استمع سموه لشرح عن سير العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 47%، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر المقبل، ويضم 1050 مسكنًا بخيارات متنوعة تتضمن 128 فيلا منفردة، و410 فيلل مزدوجة، و512 فيلا بنظام "التاون هاوس". ويشتمل المشروع على مركز تجاري وخدمي، ومسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وساحات ألعاب وحديقة، وحضانة.

وتجوّل سموه في مرافق المشروع واستمع لشرح عن توزيع الفلل السكنية والمرافق والخدمات وغيرها، حيث تفقّد سموه نماذج الفلل السكنية الثلاثة التي تتميز بالاستغلال الأمثل للمساحات، وروعي في تصاميمها أفضل توزيع للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل السكنية المنفردة 7000 قدم مربع، ومساحة البناء 5080 قدماً مربعاً، وتضم خمس غرف. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل المزدوجة 5000 قدم مربع، ومساحة البناء 4490 قدماً مربعاً، وتضم خمس غرف، فيما تتراوح مساحة الأرض في الفلل "التاون هاوس" من 4000 إلى 5000 قدم مربع، وتبلغ مساحة البناء 3943 قدماً مربعاً، وتضم أربع غرف.

جودة الحياة للمواطنين

وأوضح سعادة عمر بو شهاب في معرض شرحه، أن المشروع السكني في منطقة الخوانيج الثانية يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين.

وقال: "يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، وتضعها في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عامًا المقبلة".

مشاريع قيد التنفيذ

وتنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 5 مشاريع إسكانية تلبي طلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، حيث من المقرر الانتهاء من تلك المشاريع فـي عام 2025، لتخدم أكثر من 2200 أسرة إماراتية. وإلى جانب مشروع الإسكان في الخوانيج الثانية، تنفذ المؤسسة مشروعًا إسكانـيًا في منطقة حتّا يضم 100 مسكن، بالإضـافة إلـى مساكن أخرى في منطقة العوير، ووادي العمردي وعود المطينة.

استدامة مخزون الأرض

وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ستساهم سياسة إسكان المواطنين في توفير احتياجات الإسكان لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوفرة في الإمارة بما يضمن استدامة مخزون الأراضي وفق اشتراطات ومعايير محددة، إضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين من خلال توفير متطلبات جودة الحيـاة فيها، بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

رؤية متكاملة

ويأتي تنفيذ تلك المشروعات في إطار الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبرنامج إسكان المواطنين، لترسيخ أسس نموذج تنموي شامل ومستدام يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات ويرتقي بجودة الحياة، وهو أهم ما تضمنته أهداف خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى منح دبي الريادة العالمية فـي قطاع الإسكان، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإسكان الذي أطلقه سموه بموازنة تاريخية تبلغ 65 مليار درهم للعشرين عامًا المقبلة لصالح المواطنين في إمارة دبـي.

مشروع الورقاء

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فـي عام 2023، مشروع الورقاء الرابعة السكني، الذي يضم 136 فيلا سكنية على مساحة 728,510 أقدام مربعة، ورُوعي في تصميم الفلل السكنية التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، وجرى تنفيذها بعدة تصاميم معمارية مختلفة لتلبية تفضيلات الفئة المستفيدة من المواطنين.

وتتنوع الفلل السكنية من حيث الواجهات الخارجية، وتتألف كل فيلا من طابقين أرضي وأول، ومساحات خارجية مرصوفة ومزروعة، ويضم الطابق الأرضي في كل فيلا صالة للعائلة ومجلسا بمدخل مستقل، إضافة إلى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل، وكذلك غرفة ضيوف، أما الطابق الأول فيتضمن أربع غرف نوم بخدمات مستقلة لكل غرفة.







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