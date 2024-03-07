محكمة التمييز في دبي تقرر تسليم المتهم الحجيوي إلى بلجيكا

وافقت محكمة التمييز في دبي على تسليم المتهم نورالدين الحجيوي، بلجيكي الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبهم بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. ففي 07 ديسمبر 2023 أصدرت محكمة استئناف دبي قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بطعن على الحكم ضده أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم في 6 مارس 2024 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.

وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وقّعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر2021، واستكملت متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022، فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.

وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول. كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.





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