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ملخص الحالة الجوية في الإمارات خلال الأيام المقبلة

3/7/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد السُحب تدريجيًا فوق الجزر وفي بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من الصباح الباكر إلى بعد ظهر يوم الجمعة.

عدم استقرار جوي

ومن مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت، (ذروة الحالة) تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية حيث تتزايد كميات السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الأحد، تتركز الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع استمرار سقوط الأمطار وتخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل يوم الأحد.

ويوم الإثنين، لاتوجد أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباحاً.

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