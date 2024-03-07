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(المالية) المصرية: زيادة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار

3/7/2024 2:41:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس أن التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح في مصر سيزداد إلى ثمانية مليارات دولار بدلا من ثلاثة مليارات دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكرت الوزارة في بيان أن اتفاقا بهذا الشأن جرى التوصل إليه على مستوى الخبراء من الصندوق لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر أخيرا.
وأضافت أن هذه الخطوات ستمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من الحصول على دعم وتمويل مالي موسع من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين مشيرة إلى الآثار الإيجابية لصفقة (رأس الحكمة) الموقعة أخيرا مع دولة الإمارات خصوصا من حيث تخفيف القيود التمويلية على الأمدين القصير والمتوسط.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يستهدف حزمة من إجراءات وسياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي وخفض مستويات الدين وصولا إلى ضمان استدامته.
وأضاف أن الاتفاق سيعمل على استعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وكشف عن أن الإصلاحات المستهدفة في الأمد المتوسط والسياسات النقدية والمالية ستعمل بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون والتقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وتوقع البيان أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية موضحا أن أهم صور هذا الدعم الإعلان عن صفقة (رأس الحكمة) التي من المتوقع أن تخفف من القيود التمويلية على الأمدين القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الحالي بمصر والإصلاحات التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز إمكانات التصدير من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير فرص تشغيلية.
ولفت البيان إلى تأكيد الحكومة المصرية والبنك المركزي على الالتزام بالتحرك الفوري على الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.
وأوضح أنه في هذا السياق ستعزز مصر من جهودها لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى الإجمالي وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأكدت مصر مجددا الالتزام بحماية الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط من خلال حزمة إجراءات اجتماعية للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية مشيرة إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفا بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه (حوالي 65ر3 مليار دولار) للتخفيف من آثار التضخم. (النهاية) م م / م ع ع

MENAFN07032024000071011013ID1107950024

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