(المالية) المصرية: زيادة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس أن التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح في مصر سيزداد إلى ثمانية مليارات دولار بدلا من ثلاثة مليارات دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكرت الوزارة في بيان أن اتفاقا بهذا الشأن جرى التوصل إليه على مستوى الخبراء من الصندوق لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر أخيرا.
وأضافت أن هذه الخطوات ستمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من الحصول على دعم وتمويل مالي موسع من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين مشيرة إلى الآثار الإيجابية لصفقة (رأس الحكمة) الموقعة أخيرا مع دولة الإمارات خصوصا من حيث تخفيف القيود التمويلية على الأمدين القصير والمتوسط.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يستهدف حزمة من إجراءات وسياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي وخفض مستويات الدين وصولا إلى ضمان استدامته.
وأضاف أن الاتفاق سيعمل على استعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وكشف عن أن الإصلاحات المستهدفة في الأمد المتوسط والسياسات النقدية والمالية ستعمل بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون والتقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وتوقع البيان أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية موضحا أن أهم صور هذا الدعم الإعلان عن صفقة (رأس الحكمة) التي من المتوقع أن تخفف من القيود التمويلية على الأمدين القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الحالي بمصر والإصلاحات التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز إمكانات التصدير من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير فرص تشغيلية.
ولفت البيان إلى تأكيد الحكومة المصرية والبنك المركزي على الالتزام بالتحرك الفوري على الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.
وأوضح أنه في هذا السياق ستعزز مصر من جهودها لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى الإجمالي وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأكدت مصر مجددا الالتزام بحماية الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط من خلال حزمة إجراءات اجتماعية للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية مشيرة إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفا بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه (حوالي 65ر3 مليار دولار) للتخفيف من آثار التضخم. (النهاية) م م / م ع ع
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