الجامعة العربية: تعيين مرشح الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس تعيين مرشح دولة الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا بالجامعة مدة خمس سنوات.
وقالت الأمانة العامة في بيان إن قرار التعيين جاء بعد موافقة مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعه أمس الأربعاء ضمن أعمال الدورة ال161 التي عقدت في مقر الجامعة.
وأضافت أنه بعد الاطلاع عل مذكرة الأمانة العامة والمادة (12) من ميثاق الجامعة والمادة (9) من النظام الأساسي للعاملين بالأمانة العامة وبعد مداولات مكثفة فقد صدر القرار رقم 9055 بتعيين محمد العجيري في الجامعة لشغل منصب أمين عام مساعد مدة خمس سنوات.
وكان محمد العجيري الحاصل على ليسانس الحقوق قد شغل عددا من المناصب من بينها وكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومدير إدارة مكتب شؤون الخدمة المدنية وباحث قانوني ورئيس قسم ديوان الخدمة المدنية بإدارة البعثات.
وساهم العجيري على مدار 20 عاما في تطوير العمل بعدد من الإدارات من بينها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
كما عمل العجيري في لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي والهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة التخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. (النهاية)
م م / م ع ع
MENAFN07032024000071011013ID1107950022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.