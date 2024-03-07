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الجامعة العربية: تعيين مرشح الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا

3/7/2024 2:41:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس تعيين مرشح دولة الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا بالجامعة مدة خمس سنوات.
وقالت الأمانة العامة في بيان إن قرار التعيين جاء بعد موافقة مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعه أمس الأربعاء ضمن أعمال الدورة ال161 التي عقدت في مقر الجامعة.
وأضافت أنه بعد الاطلاع عل مذكرة الأمانة العامة والمادة (12) من ميثاق الجامعة والمادة (9) من النظام الأساسي للعاملين بالأمانة العامة وبعد مداولات مكثفة فقد صدر القرار رقم 9055 بتعيين محمد العجيري في الجامعة لشغل منصب أمين عام مساعد مدة خمس سنوات.
وكان محمد العجيري الحاصل على ليسانس الحقوق قد شغل عددا من المناصب من بينها وكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومدير إدارة مكتب شؤون الخدمة المدنية وباحث قانوني ورئيس قسم ديوان الخدمة المدنية بإدارة البعثات.
وساهم العجيري على مدار 20 عاما في تطوير العمل بعدد من الإدارات من بينها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
كما عمل العجيري في لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو اللجنة المعنية بمراجعة تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي والهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة التخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. (النهاية)

م م / م ع ع




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