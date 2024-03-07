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وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور ال20

3/7/2024 2:41:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح اليوم الخميس اجتماع المجلس الأعلى للمرور ال20 بحضور أعضاء المجلس وأعضاء لجنة منهج التوعية المرورية.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الشيخ سالم النواف نقل للحضور تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المرورية استنادا الى منهج علمي يرتكز الى احدث الاساليب العملية.
وذكر البيان ان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما قدم أعضاء لجنة منهج التوعية المرورية عرضا لمقترح مسودة كتاب مقرر "الثقافة المرورية" المعد لطلبة الصف الثاني عشر والذي روعي فيه التوعية المرورية والثقافية للطلبة.
واقترحت اللجنة ان تتضمن جميع الصفوف في مختلف المراحل السنية على مفاهيم مرورية بحيث يتم غرس القيم والأخلاق المرورية الحسنة والصحيحة في الطلبة من سن مبكرة.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية مؤكدا على أهمية أن يقدم المنهج مفاهيم وأسس مرورية تعزز من السلامة على الطريق والاحترام المتبادل بين مستخدميه.
وأوضح البيان أنه سيتم عرض نتائج الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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