وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور ال20

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح اليوم الخميس اجتماع المجلس الأعلى للمرور ال20 بحضور أعضاء المجلس وأعضاء لجنة منهج التوعية المرورية.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الشيخ سالم النواف نقل للحضور تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المرورية استنادا الى منهج علمي يرتكز الى احدث الاساليب العملية.
وذكر البيان ان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما قدم أعضاء لجنة منهج التوعية المرورية عرضا لمقترح مسودة كتاب مقرر "الثقافة المرورية" المعد لطلبة الصف الثاني عشر والذي روعي فيه التوعية المرورية والثقافية للطلبة.
واقترحت اللجنة ان تتضمن جميع الصفوف في مختلف المراحل السنية على مفاهيم مرورية بحيث يتم غرس القيم والأخلاق المرورية الحسنة والصحيحة في الطلبة من سن مبكرة.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية مؤكدا على أهمية أن يقدم المنهج مفاهيم وأسس مرورية تعزز من السلامة على الطريق والاحترام المتبادل بين مستخدميه.
وأوضح البيان أنه سيتم عرض نتائج الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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