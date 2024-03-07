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وزير (الشباب): مطلق الصلاحيات للجنة التحقيق بمخالفات تتعلق بأعمال هيئة (الرياضة)

3/7/2024 2:41:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي ان لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة لها مطلق الصلاحيات بعملها لمحاسبة كل المخالفين وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في في بيان صحفي للوزير معرفي قبيل الاجتماع الاول للجنة التي يرأسها وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار فهد الملا بعد تشكيلها لبحث المخالفات المالية والإدارية للاندية والاتحادات الرياضية مبديا ثقته بان "اللجنة ستعمل بشكل حيادي ومهني".
وقال ان قرارات اللجنة ستطبق على الجميع "الكبير قبل الصغير" لتحقيق العدالة دون استثناء حرصا من الوزارة على تطبيق القانون على كل المخالفين مشيرا الى ان اللجنة تضم خيرة الكفاءات الكويتية في المجالات ذات العلاقة مما يساهم في تطبيق العدالة.
وذكر انه حرص على الحضور قبل انعقاد الاجتماع لتحية أعضاء اللجنة ولتأكيد حرصه على حياديتها في بحث كافة الأمور والموضوعات التي تتعلق بأعمال الهيئة بما فيها "أعمال مكتب الوزير شخصيا" مؤكدا حرصه أيضا "على اتباع نهج العدالة والحيادية ومحاسبة المقصرين للارتقاء بعمل الهيئة".(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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