(الكهرباء والماء) تطلق استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة (2030-2050)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة
الكويت - 7 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس واداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ان الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحفية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمه لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بهدف تقريب المسافة بين شارع الصحافة والحكومة بشكل مباشر وبشفافية مطلقة.
وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولا تزال تعمل إلى يونا هذا.
وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميجاوات منها ما يقارب من 15000 ميجاوات بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40 بالمئة عام 2040 و50 بالمئة من 2050.
وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 5ر6 مليار دولار).
وأشار الى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك ادارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي واضافة المزارع والشاليهات الى هذا البرنامج المحفز.
وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة سوف تعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.(النهاية) م س ع / ط أ ب
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