(الكهرباء والماء) تطلق استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة (2030-2050)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA))

الكويت - 7 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).

وقال الوزير الحجرف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس واداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ان الحكومة بدأت اولى مؤتمراتها الصحفية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة وترجمه لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بهدف تقريب المسافة بين شارع الصحافة والحكومة بشكل مباشر وبشفافية مطلقة.

وأشار إلى أن الطاقة هي عصب الحياة والتنمية في أي مجتمع معاصر وأن الكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ عام 1954 وكانت محطة الشويخ هي أول محطة بالعالم لتحلية مياه البحر ولا تزال تعمل إلى يونا هذا.

وأضاف أن الوزارة لديها 11 مشروعا لتعزيز أمن الطاقة خلال العقدين القادمين بسعة اجمالية تصل إلى 22100 ميجاوات منها ما يقارب من 15000 ميجاوات بالتقنيات التقليدية و7500 بالتقنيات المتجددة وجميعها تطرح كفرص استثمارية لتحفيز دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروعي محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة وصلا إلى مراحل متقدمة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بأهداف الطاقة المتجددة الاستراتيجية فقال إنه تم رفع النسبة المستهدفة لعام 2030 من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة من حجم الطلب على الطاقة وقت الذروة وصولا إلى 40 بالمئة عام 2040 و50 بالمئة من 2050.

وأضاف ان استراتيجية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ترتكز في أحد أهدافها على اشراك المواطن في انتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بتعرفة مناسبة تضمن عوائد مشجعة للمواطن والتي كذلك تساعد الوزارة في استقرار الشبكة الكهربائية أوقات الذروة وتوفير فاتورة استهلاك الوقود السنوية والتي تتجاوز ملياري دينار سنويا (نحو 5ر6 مليار دولار).

وأشار الى أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وان هناك خطة اعلامية للتسويق للبرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك ادارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي واضافة المزارع والشاليهات الى هذا البرنامج المحفز.

وذكر الحجرف ان مشروع قانون تحول الوزارة إلى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية مطروح منذ عام 2002 وتم طرحه كأحد أهداف برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الشهر الماضي وأن الوزارة سوف تعمل على مراجعة مسودة القانون ليكون جاهزا للعرض على مجلس الأمة في المستقبل القريب.(النهاية) م س ع / ط أ ب