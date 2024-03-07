دوري (زين) للقدم.. القادسية والفحيحيل يفوزان على الشباب والسالمية ضمن الجولة الـ18

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- فاز نادي القادسية اليوم الخميس على نظيره الشباب بنتيجة كبيرة (7-0) فيما تغلب الفحيحيل على السالمية (4-1) ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد محمد الحمد اكتسح القادسية ضيفه الشباب بسباعية نظيفة تناوب على تسجيلها اللاعب ابراهيما تانديا (هاتريك) بالدقائق الـ6 والـ18 والـ58 ومحمد صولة بالدقيقتين الـ19 والـ79 وعيد الرشيدي بالدقيقة الـ61 وبدر المطوع بالدقيقة الـ69.
وكسر لاعب القادسية بدر المطوع الرقم القياسي كهداف للدوري الكويتي عبر التاريخ عندما سجل الهدف رقم 163 اذ تجاوز اللاعب فراس الخطيب الذي سجل 162 هدفا.
ورفع القادسية رصيده الى 39 نقطة بالمركز الثالث فيما بقي الشباب على نقاطه الـ14 بالمركز الثامن.
وعلى استاد نادي الشباب حقق الفحيحيل فوزا برباعية مقابل هدف وصل به الى المركز السادس بـ23 نقطه فيما بقي السالمية على نقاطه الـ24 بالمركز الخامس.
وسجل أهداف الفحيحيل اللاعب فيتور دا سيلفا بالدقيقتين الـ10 والـ24 ونصوح النكدلي بالدقيقة الـ43 ووليام باروس بالدقيقة الـ96 في حين سجل للسالمية اللاعب ايساكا بالدقيقة الـ19.
وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمواجهتين حيث يلعب في الاولى النصر امام الكويت ويستضيف كاظمة في الثانية نظيره العربي.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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