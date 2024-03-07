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وزير الخارجية يبحث مع وزيرة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية تعزيز العلاقات بين البلدين

3/7/2024 2:41:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية عبدالله اليحيا مساء اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ميلاني جولي بمناسبة زيارتها الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت مجمل أوجه العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وقالت (الخارجية) في بيان لها ان الجانبين بحثا مجالات التعاون الثنائية والمتعددة بين البلدين الصديقين اضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا بحث كل ما من شأنه أن يعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين ويقوم العمل المشترك نحو الحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصونها.
ومن جانبها أعربت الوزيرة الكندية عن اعتزاز بلادها بمستوى التعاون الوثيق بين دولة الكويت وكندا على كافة المستويات وتطلعها لاستمرار نسق هذا التعاون القائم بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى آفاقٍ أوسع وأبعاد أكثر شمولية.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب




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