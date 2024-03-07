لبنان: انتشال قتيل جراء غارات الاحتلال ..والمقاومة تستهدف المستوطنات بالمسيرات والصواريخ

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 3 (كونا) -- انتشلت فرق الانقاذ اللبنانية اليوم الخميس جثة شخص من تحت أنقاض مبنى دمرته غارات طائرات الاحتلال في جنوبي لبنان فيما استهدفت المقاومة بالمسيرات والصواريخ مستوطنات ومواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن غارات متتالية على بلدتي عيترون وعيتا الشعب وعلى اطراف بلدة رميش وعلى وادي العزية في القطاع الغربي فيما انتشلت فرق الانقاذ جثة احد الاشخاص من تحت انقاض مبنى في بلدة الضهيرة الحدودية قتل جراء غارة جوية بالصواريخ دمرت المبنى الذي يقطنه.
وأضافت الوكالة ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أحياء بلدة (كفركلا) واطراف بلدات الخيام ويارون والوزاني - سردا والناقورة - حامول وسهل مرجعيون.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها "المقاومة" قالت فيها ان عناصرها نفذوا هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على ثكنة معاليه غولان واستهدفوا مستوطنة عفدون المحتلة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.
وأضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت مربض الزاعورة التابع للاحتلال وأماكن تموضع جنوده في مستعمرة المطلة ومقرا مستحدثا لقيادة وحدات الاحتلال في ليمان بالقذائف المدفعية والاسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
يذكر ان الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة.(النهاية)
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