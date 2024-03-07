(الصحة): نجاح أول عمليتين لزراعة كلى لمواطنين كويتيين في مستشفى جابر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 7 – 3 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق طبي في إجراء أول عمليتين لزراعة الكلى في مستشفى جابر وذلك بعد استحداث قسم زراعة الأعضاء في المستشفى بقرار من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتتواصل الانجازات الطبية للمنظومة الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن العمليتين أجريتا بنجاح لمواطنين كويتيين وهما بحالة صحية مستقرة ما يضيف بدوره نجاحا جديدا لبرنامج زراعة الكلى والذي سجل في عام 2023 رقما قياسيا بعمليات زراعة الكلى بلغت 140 حالة تمت جميعها في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.
ووفقا للبيان قالت رئيسة قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر الدكتورة سجى سرور إن تدشين قسم زراعة الأعضاء في المستشفى ونجاحه في إجراء أول عمليتين يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى في البلاد.
وأكدت الدكتورة سرور أن إنشاء القسم سيساهم بتقليص قائمة انتظار المرضى لإتمام عملية الزراعة مبينة أهمية تعزيز الوعي بالتبرع بالأعضاء لما فيه إنقاذ حياة المرضى ورفع المعاناة عنهم.
وشددت على ضرورة توحيد الجهود لزيادة الوعي حول أهمية الفحص والتشخيص المبكر للحد من حدوث الفشل الكلوي وتقليل عوامل الخطورة مثمنة المتابعة الحثيثة لوزير الصحة ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وتسخير كافة الإمكانيات لإجراء العمليتين.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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