محاضرة بجامعة الزرقاء حول أهمية قواعد البيانات

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار(بترا)- نظمت وحدة المكتبة بالتعاون مع شركة مجموعة تايلور وفرانسيس group taylor&francis في جامعة الزرقاء، اليوم الخميس، محاضرة حول أهمية قاعدة البيانات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

وتضمنت المحاضرة التعريف بقواعد البيانات ومحتوياتها، وشرح قواعد النشر في المجلات، بالإضافة إلى المكاسب التي يمكن للباحثين تحقيقها.

وقالت مديرة وحدة المكتبة الدكتورة نسرين النورسي، إن هذه المحاضرة تأتي بهدف تطوير أساليب استخدام قواعد البيانات لتوثق الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات الورقية التي تشترك بها المكتبة والتدريب عليها، حيث تسعى جامعة الزرقاء إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بتقديم خدمات تعليمية وفنية للمجتمع المحلي، من خلال عقد الدورات المتخصصة في مختلف المجالات لكوادرها،من خلال توفير الأدوات البحثية وقواعد البيانات للباحثين داخل جامعة الزرقاء.

--(بترا)

ع ض/م ق/ع ط

07/03/2024 21:33:02