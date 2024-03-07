Friday, 08 March 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاضرة بجامعة الزرقاء حول أهمية قواعد البيانات

3/7/2024 2:40:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار(بترا)- نظمت وحدة المكتبة بالتعاون مع شركة مجموعة تايلور وفرانسيس group taylor&francis في جامعة الزرقاء، اليوم الخميس، محاضرة حول أهمية قاعدة البيانات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
وتضمنت المحاضرة التعريف بقواعد البيانات ومحتوياتها، وشرح قواعد النشر في المجلات، بالإضافة إلى المكاسب التي يمكن للباحثين تحقيقها.
وقالت مديرة وحدة المكتبة الدكتورة نسرين النورسي، إن هذه المحاضرة تأتي بهدف تطوير أساليب استخدام قواعد البيانات لتوثق الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات الورقية التي تشترك بها المكتبة والتدريب عليها، حيث تسعى جامعة الزرقاء إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بتقديم خدمات تعليمية وفنية للمجتمع المحلي، من خلال عقد الدورات المتخصصة في مختلف المجالات لكوادرها،من خلال توفير الأدوات البحثية وقواعد البيانات للباحثين داخل جامعة الزرقاء.
--(بترا)
ع ض/م ق/ع ط
07/03/2024 21:33:02

MENAFN07032024000117011021ID1107950014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث