محاضرة بجامعة الزرقاء حول أهمية قواعد البيانات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 آذار(بترا)- نظمت وحدة المكتبة بالتعاون مع شركة مجموعة تايلور وفرانسيس group taylor&francis في جامعة الزرقاء، اليوم الخميس، محاضرة حول أهمية قاعدة البيانات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
وتضمنت المحاضرة التعريف بقواعد البيانات ومحتوياتها، وشرح قواعد النشر في المجلات، بالإضافة إلى المكاسب التي يمكن للباحثين تحقيقها.
وقالت مديرة وحدة المكتبة الدكتورة نسرين النورسي، إن هذه المحاضرة تأتي بهدف تطوير أساليب استخدام قواعد البيانات لتوثق الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات الورقية التي تشترك بها المكتبة والتدريب عليها، حيث تسعى جامعة الزرقاء إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بتقديم خدمات تعليمية وفنية للمجتمع المحلي، من خلال عقد الدورات المتخصصة في مختلف المجالات لكوادرها،من خلال توفير الأدوات البحثية وقواعد البيانات للباحثين داخل جامعة الزرقاء.
--(بترا)
ع ض/م ق/ع ط
07/03/2024 21:33:02
MENAFN07032024000117011021ID1107950014
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