الزيتونة تحتفل بتخريج الفوج الثامن والعشرين

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 7 آذار (بترا)- احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة الكليات العلمية والإنسانية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي، إن الجامعة حملت ومنذ اليوم الأول لتأسيسها رسالةً تعليمية نبيلة، ونذرت نفسها لتكون مكوناً مهماً من مكونات المشروع الثقافي الوطني الذي تبناه الأردن.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق استراتيجيات متكاملة وبرامج متناغمة وتخطيط سليم، والعمل بروح الفريق الواحد مما يؤشر على مدى الاخلاص للجامعة.

وفي نهاية الاحتفال سلَم راعي الحفل الشهادات للطلبة الخريجين وقدم الجوائز للطلبة المتفوقين، وبلغ عدد الخريجين 659 طالباً وطالبة من درجة البكالوريوس 64 طالباً وطالبة من درجة الماجستير.

--(بترا)

ج ب/م ق/ ع ط

07/03/2024 21:29:46