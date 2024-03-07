الزيتونة تحتفل بتخريج الفوج الثامن والعشرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 7 آذار (بترا)- احتفلت جامعة الزيتونة الأردنية بتخريج الفوج الثامن والعشرين من طلبة الكليات العلمية والإنسانية والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024.
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي، إن الجامعة حملت ومنذ اليوم الأول لتأسيسها رسالةً تعليمية نبيلة، ونذرت نفسها لتكون مكوناً مهماً من مكونات المشروع الثقافي الوطني الذي تبناه الأردن.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق استراتيجيات متكاملة وبرامج متناغمة وتخطيط سليم، والعمل بروح الفريق الواحد مما يؤشر على مدى الاخلاص للجامعة.
وفي نهاية الاحتفال سلَم راعي الحفل الشهادات للطلبة الخريجين وقدم الجوائز للطلبة المتفوقين، وبلغ عدد الخريجين 659 طالباً وطالبة من درجة البكالوريوس 64 طالباً وطالبة من درجة الماجستير.
--(بترا)
ج ب/م ق/ ع ط
07/03/2024 21:29:46
MENAFN07032024000117011021ID1107950013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.