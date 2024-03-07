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تربية بني عبيد تختتم المرحلة البعدية لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

3/7/2024 2:40:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- اختتمت اليوم الخميس في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، الاختبارات التحكيمية للمرحلة البعدية لجائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية.

وأكدت مدير التربية الدكتورة فاطمة طلافحة أهمية هذه البطولة التي أقيمت على مدار أسبوعين لكافة المدارس المشاركة في الجائزة للدورة الثامنة عشرة،ودورها الحيوي في تحقيق أهداف التعليم، لافتة إلى أن البطولة تعزز الروح الرياضية وتعمل على تعزيز الانتماء والتفاعل بين الطلبة.

وثمنت الطلافحة دور قسم النشاطات التربوية، ودور مدراء ومديرات المدارس في تعزيز الثقة بالنفس وتشجيع التنافس الرياضي وتكوين ثقافة صحية ورياضية سليمة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة.

--(بترا)


ا.ح/م ق/ع ط

07/03/2024 21:27:40

MENAFN07032024000117011021ID1107950012

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