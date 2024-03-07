تربية بني عبيد تختتم المرحلة البعدية لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- اختتمت اليوم الخميس في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، الاختبارات التحكيمية للمرحلة البعدية لجائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية.
وأكدت مدير التربية الدكتورة فاطمة طلافحة أهمية هذه البطولة التي أقيمت على مدار أسبوعين لكافة المدارس المشاركة في الجائزة للدورة الثامنة عشرة،ودورها الحيوي في تحقيق أهداف التعليم، لافتة إلى أن البطولة تعزز الروح الرياضية وتعمل على تعزيز الانتماء والتفاعل بين الطلبة.
وثمنت الطلافحة دور قسم النشاطات التربوية، ودور مدراء ومديرات المدارس في تعزيز الثقة بالنفس وتشجيع التنافس الرياضي وتكوين ثقافة صحية ورياضية سليمة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة.
--(بترا)
ا.ح/م ق/ع ط
07/03/2024 21:27:40
MENAFN07032024000117011021ID1107950012
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