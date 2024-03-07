مهيدات: الغذاء والدواء بصدد مراجعة متطلبات اعتماد مصنّعي المادة الفعالة تعزيزا للأمن الدوائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة أدرجت نحو 150 صنفاً دوائياً ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، والتي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، قال مهيدات خلال زيارة ميدانية للشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، إن المؤسسة بصدد مراجعة تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة بما يخص اعتماد مصنّعي المادة الفعالة لزيادة عدد مصادر المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة الأدوية المحلية من ثلاثة مصادر إلى خمسة مصادر من عدة دول لضمان توفيرها وبتكلفة مناسبة للمصانع المحلية، مما يعزز الأمن الدوائي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وثمن مهيدات جهود الشركة كأحدى بيوت الصناعة الدوائية الوطنية ومن أوائل الشركات الدوائية الوطنية المتميزة التي لها إسهامات بدعم قطاع الصناعة الدوائية والقطاع الصحي، مؤكدا أن المؤسسة تعمل جاهدة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الصناعة الدوائية وتبسيط الإجراءات أمامها في مختلف المجالات لا سيما في مجال تعزيز الصادرات وتذليل التحديات التي قد تواجهها، داعيا إلى ضرورة المحافظة على صدارة الصناعات الدوائية التي تحظى بسمعة متميزة وتحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور أسعد شاهين مندوب مدير عام الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، إن الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة للصناعة الدوائية وأن تميز وتطور المؤسسة ينعكس على تميز وتطور الصناعة الدوائية، بصفتها شريكاً في النجاح الذي تحققه هذه الصناعة.

وأشارت مديرة إدارة عمليات التصنيع الدكتورة أروى محمد شاهين إلى أن وجود المؤسسة في الشركة مؤشر اهتمام ورعاية للصناعة الدوائية الأردنية ، معربة عن فخرهم في المصنع القائم بجهود وطنية أردنية مشتركة تعكس الرؤية الوطنية لصناعة أردنية مستقلة واعتزازهم بأنهم أجزاء من هذا النسيج التشاركي وبالعمل تحت مظلة المؤسسة التي هي الصمام الأمين للصناعة الدوائية الأردنية والتي تعمل على وضع الأطر والقوانين والضوابط التي تمس جودة الدواء الأردني وتحرص على استمرار نمو الصناعة الدوائية الأردنية.

وأكدت الحرص على تطبيق كافة التشريعات والقوانين والسعي نحو تطوير وتحسين الكفاءات والامكانيات والأساليب المتعلقة بالتصنيع والبحث والتطوير لتوفير البدائل الصيدلانيّة للسوق المحلي والأسواق التصديرية، لافتة إلى أنه لولا اهتمام المؤسسة وجهد العاملين والمفتشين والفنيين والكفايات الواعية والمواكبة للمستحداث من متطلبات وتشريعات تتعلق بالصناعة الدوائية لا يمكن للصناعة أن تنهض وتتخطى التحديات المستمرة والمتجددة.

من جانبها أشارت المدير الفني ومدير إدارة تنظيم التشريعات الدكتورة سوزان عبيد إلى أن الأصناف التي تنتجها الشركة تتجاوز 200 صنف، تصدر إلى 20 سوقا عربيا وأوروبيا وأجنبيا، مشيدة بتطور المؤسسة ومواكبتها لأحدث الأسس العالمية وما تشهده عملية تسجيل الأدوية والإجراءات المرتبطة بها من تسريع وتبسيط مستمر مع الحفاظ على ضمان مأمونية وجودة الأدوية .

وثمنت استحداث المؤسسة لخدمة الاستشارة العلمية والتشريعات النوعية التي استحدثتها المؤسسة مؤخرا ومنها النظام المعدل لفحص الأدوية الذي فصل التحليل عن التسجيل وسرع تسجيل الأدوية المنتجة محليًا لغايات تسريع تصديرها إلى الخارج وتعليمات الأمن الدوائي .

--(بترا)

ع د/م ق/ ع ط

07/03/2024 21:25:05