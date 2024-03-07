مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاعات جماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أقفلت الأسواق الأوروبية وسط أجواء إيجابية منهية جلسة تداول اليوم الخميس على ارتفاعات جماعية لكافة المؤشرات الأوروبية.

بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة وتوقعاته حول التضخم، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.05 بالمئة عند 503.45 نقطة بعد تجاوز المستوى الرئيسي 500 نقطة للمرة الأولى خلال الجلسة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.73 بالمئة، فيما كسب مؤشر كاك الفرنسي نحو 0.77 بالمئة، وأغلق مؤشر فوتسي البريطاني على صعود بنحو 0.17 بالمئة.

وفي اجتماعه اليوم الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة، حيث عدل توقعاته للتضخم في 2024 إلى 2.3 بالمئة من 2.7 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ع ط

07/03/2024 21:16:46