مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاعات جماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أقفلت الأسواق الأوروبية وسط أجواء إيجابية منهية جلسة تداول اليوم الخميس على ارتفاعات جماعية لكافة المؤشرات الأوروبية.
بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة وتوقعاته حول التضخم، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.05 بالمئة عند 503.45 نقطة بعد تجاوز المستوى الرئيسي 500 نقطة للمرة الأولى خلال الجلسة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.73 بالمئة، فيما كسب مؤشر كاك الفرنسي نحو 0.77 بالمئة، وأغلق مؤشر فوتسي البريطاني على صعود بنحو 0.17 بالمئة.
وفي اجتماعه اليوم الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة، حيث عدل توقعاته للتضخم في 2024 إلى 2.3 بالمئة من 2.7 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
07/03/2024 21:16:46
MENAFN07032024000117011021ID1107950010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.