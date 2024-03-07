الوطني لحقوق الانسان يؤكد ضرورة تمتع المرأة العاملة في القطاع الزراعي بحقوقها العمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- نفذ المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، زيارة إلى الأغوار الشمالية للقاء السيدات العاملات في القطاع الزراعي، والاطلاع على التحديات التي تواجههن، وقصص النجاح والإنجازات المتحققة.

وأشارت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال الزيارة إلى أن المركز يولي اهتماماً بقضايا المرأة عموماً وبشكل خاص السيدات العاملات في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المركز يولي اليوم العالمي للمرأة أهمية كبيرة، وعمد إلى إحيائه من خلال تنفيذ مثل هذه الزيارة التي تهدف إلى التواصل المباشر مع السيدات في القطاع الزراعي، ووضع الأطر اللازمة للنهوض بواقعهن وتجاوز التحديات.

وأكدت، أن التعديلات الدستورية الأخيرة كفلت فيها الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

من جانبه، أكد المفوض العام جمال الشمالية، أن المركز في إطار ولايته الرصدية المنبثقة عن قانونه؛ نفذ عدة زيارات إلى النساء العاملات في القطاع الزراعي، وشخّص واقع الحال وصولا إلى وضع التوصيات القابلة للتطبيق لغايات العمل المشترك بما يعزز ويحمي حقوق المرأة.

وأشار إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكدت ضرورة إيلاء الحماية والتعزيز بما يؤدي إلى تمكين المرأة من الاضطلاع بأدوارها في المجتمع.

ودار نقاش بين السيدات العاملات في القطاع الزراعي وفريق المركز، الذي ضم كلا من الدكتورة وفاء الخضرا، ونايفة باشا الزبن، والدكتورة لينا شبيب، من مجلس الأمناء، ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، ومن وحدة الشكاوى شروق علاوي، وقفوا خلاله على التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع، وتبعه جولة ميدانية في المزارع وزيارة أحد مشاغل التغليف، كما قام المركز بتكريم مجموعة من العاملات في القطاع الزراعي.

يشار إلى أن المركز نفذ سلسلة من الزيارات إلى المزارع في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وفي محافظة المفرق وقضاء وادي عربة، بالإضافة إلى رصد مشاغل التغليف للوقوف على أوضاع العاملات ومدى تمتعهن بحقوقهن العمالية، وخلص إلى مجموعة من التوصيات الواردة في تقاريره السنوية أبرزها ضرورة توفير شروط السلامة العامة والصحة المهنية للعاملات في المزارع بما في ذلك توفير وسائل النقل الملائمة لهن.

--(بترا)

ه ع/م ق/ع ط

07/03/2024 21:15:58