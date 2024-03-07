الوطني لحقوق الانسان يؤكد ضرورة تمتع المرأة العاملة في القطاع الزراعي بحقوقها العمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- نفذ المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، زيارة إلى الأغوار الشمالية للقاء السيدات العاملات في القطاع الزراعي، والاطلاع على التحديات التي تواجههن، وقصص النجاح والإنجازات المتحققة.
وأشارت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال الزيارة إلى أن المركز يولي اهتماماً بقضايا المرأة عموماً وبشكل خاص السيدات العاملات في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المركز يولي اليوم العالمي للمرأة أهمية كبيرة، وعمد إلى إحيائه من خلال تنفيذ مثل هذه الزيارة التي تهدف إلى التواصل المباشر مع السيدات في القطاع الزراعي، ووضع الأطر اللازمة للنهوض بواقعهن وتجاوز التحديات.
وأكدت، أن التعديلات الدستورية الأخيرة كفلت فيها الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
من جانبه، أكد المفوض العام جمال الشمالية، أن المركز في إطار ولايته الرصدية المنبثقة عن قانونه؛ نفذ عدة زيارات إلى النساء العاملات في القطاع الزراعي، وشخّص واقع الحال وصولا إلى وضع التوصيات القابلة للتطبيق لغايات العمل المشترك بما يعزز ويحمي حقوق المرأة.
وأشار إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكدت ضرورة إيلاء الحماية والتعزيز بما يؤدي إلى تمكين المرأة من الاضطلاع بأدوارها في المجتمع.
ودار نقاش بين السيدات العاملات في القطاع الزراعي وفريق المركز، الذي ضم كلا من الدكتورة وفاء الخضرا، ونايفة باشا الزبن، والدكتورة لينا شبيب، من مجلس الأمناء، ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، ومن وحدة الشكاوى شروق علاوي، وقفوا خلاله على التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع، وتبعه جولة ميدانية في المزارع وزيارة أحد مشاغل التغليف، كما قام المركز بتكريم مجموعة من العاملات في القطاع الزراعي.
يشار إلى أن المركز نفذ سلسلة من الزيارات إلى المزارع في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وفي محافظة المفرق وقضاء وادي عربة، بالإضافة إلى رصد مشاغل التغليف للوقوف على أوضاع العاملات ومدى تمتعهن بحقوقهن العمالية، وخلص إلى مجموعة من التوصيات الواردة في تقاريره السنوية أبرزها ضرورة توفير شروط السلامة العامة والصحة المهنية للعاملات في المزارع بما في ذلك توفير وسائل النقل الملائمة لهن.
--(بترا)
ه ع/م ق/ع ط
07/03/2024 21:15:58
MENAFN07032024000117011021ID1107950009
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