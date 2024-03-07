انضمام السويد رسمياً إلى حلف الناتو

انضمام السويد رسمياً إلى حلف الناتو
التاريخ
3/7/2024 2:40:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، أن "السويد أصبحت رسمياً العضو الثاني والثلاثين في الحلف، لتأخذ مكانها المستحق على طاولتنا".
ورأى ستولتنبرغ، في منشور على منصة (إكس) اليوم الخميس "إن انضمام السويد يجعل منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر قوة، والسويد أكثر أماناً، والتحالف برمته أكثر أمنا".
وقال: "أتطلع إلى رفع علمهم في مقر الناتو يوم الاثنين" .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
07/03/2024 21:00:25
MENAFN07032024000117011021ID1107950008
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