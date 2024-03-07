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انضمام السويد رسمياً إلى حلف الناتو

3/7/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، أن "السويد أصبحت رسمياً العضو الثاني والثلاثين في الحلف، لتأخذ مكانها المستحق على طاولتنا".
ورأى ستولتنبرغ، في منشور على منصة (إكس) اليوم الخميس "إن انضمام السويد يجعل منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر قوة، والسويد أكثر أماناً، والتحالف برمته أكثر أمنا".
وقال: "أتطلع إلى رفع علمهم في مقر الناتو يوم الاثنين" .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
07/03/2024 21:00:25

MENAFN07032024000117011021ID1107950008

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