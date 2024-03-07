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إسبانيا: 20 مليون يورو لوكالة الأونروا لمواصلة عملها الإنساني في غزة

3/7/2024 2:40:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستساهم بعشرين مليون يورو كمساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك لتمكين الوكالة من القيام بواجباتها الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة كأولوية قصوى، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
يشار إلى أن الأونروا تواجه نقصاً حاداً في الميزانيات بعد قرار عدد كبير من الدول الغربية وقف مساهماتها المالية بحجة أن عدداً من موظفي الوكالة تزعم إسرائيل مشاركتهم في هجوم 7 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
07/03/2024 20:59:18

MENAFN07032024000117011021ID1107950007

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