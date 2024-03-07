إسبانيا: 20 مليون يورو لوكالة الأونروا لمواصلة عملها الإنساني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن بلاده ستساهم بعشرين مليون يورو كمساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك لتمكين الوكالة من القيام بواجباتها الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة كأولوية قصوى، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
يشار إلى أن الأونروا تواجه نقصاً حاداً في الميزانيات بعد قرار عدد كبير من الدول الغربية وقف مساهماتها المالية بحجة أن عدداً من موظفي الوكالة تزعم إسرائيل مشاركتهم في هجوم 7 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ع ط
07/03/2024 20:59:18
MENAFN07032024000117011021ID1107950007
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