شباب سوف يحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 7 آذار (بترا)– احتفل مركز شباب سوف التابع لمديرية الشباب بمحافظة جرش اليوم الخميس في الصالة الرياضية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال رئيس المركز زكريا العتوم ، إن الاحتفال يأتي لتجديد البيعة وتثمين الجهود الملكية في نهضة ورفعة الأردن والدور الذي يقوم به في تعزيز الاستقرار والمطالبة بوقف الحرب على الأشقاء في غزة وفلسطين.

وأكد العتوم على الدور الرئيسي الملقى على عاتق الشباب ومساهماتهم في تنمية وازدهار الوطن في كافة المجالات وترجمة العمل على أرض الواقع.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ ع ط

07/03/2024 20:57:14

