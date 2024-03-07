شباب سوف يحتفل باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 7 آذار (بترا)– احتفل مركز شباب سوف التابع لمديرية الشباب بمحافظة جرش اليوم الخميس في الصالة الرياضية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال رئيس المركز زكريا العتوم ، إن الاحتفال يأتي لتجديد البيعة وتثمين الجهود الملكية في نهضة ورفعة الأردن والدور الذي يقوم به في تعزيز الاستقرار والمطالبة بوقف الحرب على الأشقاء في غزة وفلسطين.
وأكد العتوم على الدور الرئيسي الملقى على عاتق الشباب ومساهماتهم في تنمية وازدهار الوطن في كافة المجالات وترجمة العمل على أرض الواقع.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ ع ط
07/03/2024 20:57:14
MENAFN07032024000117011021ID1107950006
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