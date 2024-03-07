بطريريك القدس للاتين يزور مدينتي الفحيص وماحص

MENAFN - Jordan News Agency)

الفحيص 7 آذار (بترا)- وجدي النعيمات- استقبل أهالي مدينة الفحصي، اليوم الخميس، بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسا بالا، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وكاهن الرعية بالفحيص الأب عماد الطوال، وذلك ضمن سلسلة زيارات الكاردينال الرعوية لكنائس اللاتين في الأردن.

وأبدى الكاردينال إعجابه، بهذا التناغم بين كل الكنائس والمؤسسات تحت الرعاية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني مشيدًا بحفاوة الاستقبال في الأردن خاصة على هذه الأرض المباركة.

وأضاف أننا ككنيسة فإننا التزمنا حتى نكون صوت العدالة والسلام ونفتح الآفاق بقدر الإمكان، وكرامة الإنسان جزء من رسالتنا، مشيرا إلى أن الكنيسة ملتزمة بالعدالة والسلام والإصغاء إلى كل الاحتياجات.

من جهته، قال النائب ضرار الداوود، إن زيارة الكاردينال الذي يمثل رتبة رفيعة ضمن الرتب الدينية الكنسية، لها بعد روحاني وسياسي وديني ورسالة محبة تؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات ككل وتدعونا إلى الوقوف يدًا واحدة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين وسعيه الدائم، بتجذير اللحمة في كل المحافل الدولية، لافتا إلى الحاجة لهذه اللحمة، لا سيما مع الاعتداءات والمجازر التي تحدث بمدينة غزة والضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال اللواء المتقاعد فخري إسكندري، إن "اختيار الفحيص وماحص كوجهة أولى للزيارة يحمل معاني عديدة عن أهمية دور مسيحيي الشرق الأوسط بتشكيل تاريخ المنطقة، والاعتراف بهم كأحد أقدم المجتمعات المسيحية في العالم".

وأضاف أن هذا يعود لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع الأردن بمختلف أطيافه ومكوناته على الخارطة العالمية عندما يكون الحديث عن الشرق الأوسط،لافتا إلى أن محافظة البلقاء نموذج للتآخي، وأن المسيحيين العرب ما كانوا يوما إلا في جانب العروبة وإخوانهم المسلمين، مدافعين عن القومية العربية.

وكان رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش قد رحب بالكاردينال، مبينًا أن عدد سكان مدينة الفحيص قد تضاعف ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة، فلم تعد بقاطنيها تقتصر على سكانها الأصليين، مستضيفةً أحبة وأشقاء ضاقت بهم متاعب وصراعات الحياة بحثًا عن الأمن والاستقرار، شأنها في ذلك شأن شتى المدن والمناطق الأردنية التي هي واحة أمن واستقرار لكل محبي السلام، كما أرادها قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ملك القلوب والإنسانية والسلام.

وزار الكاردينال مدينة ماحص وتسلم درعًا تذكاريًا من رئيس البلدية فيصل الشبلي وتوجه بعدها لزيارة الكنائس الرسولية في مدينة الفحيص، التقى بعدها بالجمعيات العشائرية في المدينة.

--(بترا)

ون/م د/ ع ط

07/03/2024 20:55:02