بلدية الفحيص تنظم لقاء تعريفيا بمشاريع تشغيل مع منظمة العمل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الفحيص 7 آذار(بترا)-نظمت بلدية الفحيص، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ومنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، لقاء تعريفيا بمشروع مقترح من بلدية الفحيص للتشغيل من خلال مشروعات البنية التحتية ذات العمالة المكثفة، وبتكلفة تقديرية 138 إلى 200 ألف دينار، سيتم من خلالها توفير فرص وظيفية لشباب المجتمع المحلي واللاجئين السوريين.
ولفت رئيس البلدية عمر العكروش، إلى اللقاء مع الفريق العامل في منظمة العمل للتشاور عن تنفيذ مشروعات تتنافس عليها عدد من البلديات،قائلًا: إن بلدية الفحيص قدمت مشاريع مقترحة، ستسهم بتوفير فرص عمل؛ حيث إن المنظمة تعمل وبدعم من الإدارة المحلية وبنك التنمية الألماني، على إحداث تنمية مستدامة".
وأشار إلى أن المشروعات التي اقتُرحت كانت عبارة عن إنشاء أرصفة وزراعة للأشجار وترميم وأعمال إنشائية، مبينًا أن ذلك لاقى استحسانًا من الجهة المنظمة. كما بين أنه تم إشراك المجتمع المحلي بتحديد المشروعات التي ستعمل عليها المنظمة.
--(بترا)
ون/م د/ ع ط
07/03/2024 20:38:27
MENAFN07032024000117011021ID1107950004
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