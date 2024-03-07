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بلدية الفحيص تنظم لقاء تعريفيا بمشاريع تشغيل مع منظمة العمل الدولية

3/7/2024 2:40:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الفحيص 7 آذار(بترا)-نظمت بلدية الفحيص، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ومنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، لقاء تعريفيا بمشروع مقترح من بلدية الفحيص للتشغيل من خلال مشروعات البنية التحتية ذات العمالة المكثفة، وبتكلفة تقديرية 138 إلى 200 ألف دينار، سيتم من خلالها توفير فرص وظيفية لشباب المجتمع المحلي واللاجئين السوريين.
ولفت رئيس البلدية عمر العكروش، إلى اللقاء مع الفريق العامل في منظمة العمل للتشاور عن تنفيذ مشروعات تتنافس عليها عدد من البلديات،قائلًا: إن بلدية الفحيص قدمت مشاريع مقترحة، ستسهم بتوفير فرص عمل؛ حيث إن المنظمة تعمل وبدعم من الإدارة المحلية وبنك التنمية الألماني، على إحداث تنمية مستدامة".
وأشار إلى أن المشروعات التي اقتُرحت كانت عبارة عن إنشاء أرصفة وزراعة للأشجار وترميم وأعمال إنشائية، مبينًا أن ذلك لاقى استحسانًا من الجهة المنظمة. كما بين أنه تم إشراك المجتمع المحلي بتحديد المشروعات التي ستعمل عليها المنظمة.
--(بترا)
ون/م د/ ع ط
07/03/2024 20:38:27

MENAFN07032024000117011021ID1107950004

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