الخريشة: المرأة الاردنية حققت مستويات غير مسبوقة في العطاء والإنجاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة اليوم الخميس، احتفالية في مدينة الحسين للشباب بمناسبة يوم المرأة العالمي، بعنوان "تطور مسيرة المرأة الأردنية في الحياة السياسية والبرلمانية".

وقال الخريشة "نلتقي اليوم تكريما للمرأة الأردنية التي أنجزت الكثير وأسهمت بشكل أساسي في مسيرة النهضة والبناء التي شهدتها الدولة الأردنية بجميع قطاعاتها".

وأضاف، "لن ننسى في هذا اليوم المرأة الفلسطينية وتضحياتها وصمودها، وما قدمته أمام العالم من صور وأمثلة في الإقدام والشجاعة، سائلين الله أن يخفف عن نساء غزة وأطفالها وأهلها وأن يعيد لهم الأمن والاستقرار في وطنهم".

وأكد الخريشة أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع احتفالنا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، إذ شهدت المرأة الأردنية في عهد جلالته مستويات غير مسبوقة في العطاء والإنجاز سيما في المشاركة السياسية.

وتابع، "إن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، إذ أفردت ولأول مرة فقرة في الدستور الأردني أضيفت إلى المادة السادسة من الدستور تنص على تكفل الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وبين أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي، مشيرا إلى أن لدينا اليوم 33 حزبا تشغل فيها 3 سيدات مرتبة أمين عام، وتزيد نسبة النساء في هذه الأحزاب على 44 بالمئة من إجمالي عدد المنتسبين، ما يدعو إلى اغتنام الفرصة للمشاركة في الحياة الحزبية.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إنّ الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة، ومن بينها التعديلات الدستورية المتعلّقة بالحقوق، عزّزت من مكانة وحضور المرأة، وما أنجز على الصعيد التشريعي في قانوني الانتخاب والأحزاب، المتضمن مشاركة أوسع للمرأة في الحياة السياسية وفرصا أفضل في وصولها إلى البرلمان.

وأضافت، إن الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت مدرسة المشاركة السياسية، وتوفير التدريب المتخصص للسيدات، لتمكينهن سياسياً، واستطاعت تخريج 9 أفواج من السيدات، معظمهن منخرطات في العمل الحزبي، ما يسهم في تفعيل دورهن في المسار السياسي.

وأشارت إلى أنّ مسيرة المرأة الأردنية حافلة بالإنجازات، ويأتي استعراض هذه الإنجازات مع احتفالنا باليوبيل الفضّي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي مرحلة حافلة بالتقدّم.

واستذكرت بهذه المناسبة معاناة النساء في قطاع غزة، وهول ما يتعرضن له من افتقار لأبسط سبل الحياة من تجويع وتهجير ودمار، وصمت المجتمع الدولي حول ما يجري هناك، والتعامل بمعايير مزدوجة مع ضحايا العدوان على غزة.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، إن الحكومة تضع تمكين المرأة على قائمة أولوياتها، إذ قامت بمراجعة القوانين والتشريعات التي تشجعها على المشاركة السياسية والحزبية، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية تقف في الصف الأول للدفاع عن حقوق المرأه والإنسان، وتعد من أهم المدافعين عن حقوق المرأة الأردنية والفلسطينية في المحافل الدولية، وتقدم نماذج متقدمة في هذا المجال.

بدورها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائب زينب البدول، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر منذ توليه سلطاته الدستورية قبل 25 عاما توجيهاته لإنصاف المرأة من ضمنها إقرار الكوتا للمرأة في مجلس النواب، وتطورت بعدها مكاسبها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والادارية، وانخراطها في الحياة السياسية والعامة وتعزيز حضورها في المواقع القيادية، مؤكدة أن قانوني الانتخاب والأحزاب عكسا تطور دور المرأة في الحياة السياسية في الأردن.

وقالت الأمين العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، "لقد شهدت مسيرة المرأة الأردنية على مدى 25 عاما دورا بارزاً في الحياة العامة وتجلى ذلك في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي".

وأضافت، إن التحديثات السياسية خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة واتاحة الفرصة لزيادة تمثيلها في مجلس النواب، مشيرة إلى أن نسبة النساء في الأحزاب وصلت إلى 44 بالمئة، وبلغت 19بالمئة في المواقع القيادية، ولها دور واضح في قياده الأحزاب.

وفي ختام الاحتفال الذي حضره وزير الشباب محمد النابلسي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ووزيرة العمل ناديا الروابدة وشخصيات نسوية وقيادات في المجتمع الأردني، ورائدات في العمل السياسي والحزبي والاكاديمي وموظفات الوزارة تم عرض فيديو لانجازات المرأة خلال 25 عاما في الحياة السياسية.

--(بترا)





م ه/م ف/اح

07/03/2024 20:26:07