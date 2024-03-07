Friday, 08 March 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين إربد يتعاقد مع اللاعب التميمي

3/7/2024 2:40:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلن نادي الحسين اربد التعاقد مع اللاعب جوناثان التميمي، لتمثيل فريق كرة القدم خلال منافسات المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.
وأكد النادي توقيع اللاعب على كشوفات الفريق، حيث سبق للتميمي وأن مثل المنتخب الوطني في عدد من المباريات.
--(بترا)
خ خ/م ق/ع ط
07/03/2024 20:11:17

MENAFN07032024000117011021ID1107950002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث