ابو رمان: الدولة الأردنية تولي اهتماماً للتعددية والديمقراطية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 7 آذار (بترا)- قال المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو رمان أن الدولة الأردنية تولي اهتماماً للتعددية والديمقراطية، إيمانا بضرورة تشجيع المواطنين على الانخراط بالحياة السياسية من خلال المشاركة بالأحزاب والبرلمان.

وعرض أبو رمان في كلمة له في ختام برنامج سياسوميتر الذي نفذته جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، وبالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أهم بنود الدستور والتي تتعلق بالتعددية والديمقراطية على حد سواء.

وتحدث أبو رمان عن التعددية والديموقراطية والقيم العامة لهما، لافتاً إلى أن التعددية والديمقراطية يعدان مفهومين هامين أساسيين في الحياة السياسية في الأردن وفي جميع أنحاء العالم.

بدوره، قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد ناصر الزعبي، إن الجامعة تعمل على التشبيك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنظيم وعقد لقاءات وبرامج متنوعة تحمل في طياتها مواضيع وعناوين هادفة تلامس الحياة الأردنية وفي كافة الحقول والمجالات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج من البرامج السياسية الهادفة التي من شأنها المساهمة الفاعلة في تنوير طلبة الجامعات بالمفهوم الشمولي للحياة السياسية الأردنية، بالإضافة إلى تمكينهم من صقل شخصيتهم في شتى المجالات.

وفي ختام جلسات السياسوميتر والتي استمرت على ثلاثة أيام دار نقاش موسع، بين الدكتور أبو رمان والطلبة تضمن اسئلة واستفسارات متنوعة حول البرنامج والتعددية والديمقراطية .

--(بترا)

أع/م ق/ع ط

07/03/2024 20:10:19