ابو رمان: الدولة الأردنية تولي اهتماماً للتعددية والديمقراطية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 7 آذار (بترا)- قال المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، الوزير الأسبق الدكتور محمد أبو رمان أن الدولة الأردنية تولي اهتماماً للتعددية والديمقراطية، إيمانا بضرورة تشجيع المواطنين على الانخراط بالحياة السياسية من خلال المشاركة بالأحزاب والبرلمان.
وعرض أبو رمان في كلمة له في ختام برنامج سياسوميتر الذي نفذته جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، وبالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أهم بنود الدستور والتي تتعلق بالتعددية والديمقراطية على حد سواء.
وتحدث أبو رمان عن التعددية والديموقراطية والقيم العامة لهما، لافتاً إلى أن التعددية والديمقراطية يعدان مفهومين هامين أساسيين في الحياة السياسية في الأردن وفي جميع أنحاء العالم.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد ناصر الزعبي، إن الجامعة تعمل على التشبيك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنظيم وعقد لقاءات وبرامج متنوعة تحمل في طياتها مواضيع وعناوين هادفة تلامس الحياة الأردنية وفي كافة الحقول والمجالات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج من البرامج السياسية الهادفة التي من شأنها المساهمة الفاعلة في تنوير طلبة الجامعات بالمفهوم الشمولي للحياة السياسية الأردنية، بالإضافة إلى تمكينهم من صقل شخصيتهم في شتى المجالات.
وفي ختام جلسات السياسوميتر والتي استمرت على ثلاثة أيام دار نقاش موسع، بين الدكتور أبو رمان والطلبة تضمن اسئلة واستفسارات متنوعة حول البرنامج والتعددية والديمقراطية .
--(بترا)
أع/م ق/ع ط
07/03/2024 20:10:19
MENAFN07032024000117011021ID1107950001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.