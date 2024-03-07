مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تؤكد ضلوع الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 آذار (بترا)- أكدت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، أنها تنظر بقلق بالغ للمعلومات التي حصلت عليها نتيجة تحقيقاتها، وجاءت على شكل شهادات أدلى بها معتقلون ومعتقلات أفرج عنهم بما فيها تعرضهم لأفعال تندرج ضمن مفهوم العنف الجنسي على يد قوات الاحتلال أثناء الاعتقال والتحقيق، وتطالب بتحقيق دولي بهذه الجرائم.

وأشارت المؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، انه وفقاً لتوثيقها اعتقلت قوات الاحتلال آلاف المدنيين والمدنيات من قطاع غزة على مدى الشهور الخمسة الأخيرة، بينهم المئات من النساء.

ويجري اعتقال هؤلاء جميعًا في مراكز اعتقال تابعة لجيش الاحتلال وجهاز المخابرات العامة، وترفض قوات الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن الاعتقال تلك.

كما يحرم المعتقلون كافة، ومن ضمنهم النساء والأطفال، من حقهم في الاتصال بمحامٍ، فيما يمنع المحامون من زيارة تلك المراكز.

وأشارت المؤسسات إلى أنها تلقت عشرات الإفادات من معتقلين ومعتقلات أفرج عنهم حول تعرضهم لمستويات غير مسبوقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأفادت الكثير من المعتقلات المفرج عنهن بأنهن تعرضن لدرجات غير مسبوقة من التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك اكراههن على التفتيش العاري والبقاء عاريات بحضور جنود ذكور والتهديد بالاغتصاب والسب والشتم بألفاظ جنسية وغير ذلك من ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية.

وأكدت المؤسسات، أن ممارسات كالتفتيش العاري للمعتقلات الفلسطينيات والتهديد بالاغتصاب كان موجودًا قبل السابع من تشرين الأول 2023، ولكنه تضاعف كثيرًا بعد ذلك، ما يتطلب من الجهات الدولية المختصة أن تولي اهتمامًا أكبر له، وخصوصًا أنه يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وغياب تام للمساءلة، ما يشجع الجناة على التمادي في جرائمهم أكثر فأكثر.

--(بترا)

ا ش/م ق/ع ط

07/03/2024 20:07:11