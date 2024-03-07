Friday, 08 March 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع التجارة الخارجية الصينية خلال شهري كانون الثاني وشباط بنسبة 8.7%

3/7/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، نمو إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين من حيث القيمة باليوان بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
وفي الفترة من كانون الثاني إلى شباط، بلغت التجارة الخارجية في السلع للبلاد 6.61 تريليون يوان (حوالي 930.96 مليار دولار أمريكي)، وفقا للهيئة العامة للجمارك.
وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية، أن الصادرات نمت بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.75 تريليون يوان، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 إلى 2.86 تريليون يوان.
وقال المسؤول في الهيئة ليوي دا ليانع، إنه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، واصلت تجارة البلاد في السلع، الزخم التصاعدي للربع الرابع من العام الماضي، لتسجل نموًا على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، مضيفًا أن الواردات والصادرات خلال هذه الفترة سجلت رقما قياسيا تاريخيا.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ع ط
07/03/2024 20:03:05

MENAFN07032024000117011021ID1107949999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث