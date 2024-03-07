ارتفاع التجارة الخارجية الصينية خلال شهري كانون الثاني وشباط بنسبة 8.7%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، نمو إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين من حيث القيمة باليوان بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
وفي الفترة من كانون الثاني إلى شباط، بلغت التجارة الخارجية في السلع للبلاد 6.61 تريليون يوان (حوالي 930.96 مليار دولار أمريكي)، وفقا للهيئة العامة للجمارك.
وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية، أن الصادرات نمت بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.75 تريليون يوان، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 إلى 2.86 تريليون يوان.
وقال المسؤول في الهيئة ليوي دا ليانع، إنه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، واصلت تجارة البلاد في السلع، الزخم التصاعدي للربع الرابع من العام الماضي، لتسجل نموًا على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، مضيفًا أن الواردات والصادرات خلال هذه الفترة سجلت رقما قياسيا تاريخيا.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ع ط
07/03/2024 20:03:05
MENAFN07032024000117011021ID1107949999
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