ارتفاع التجارة الخارجية الصينية خلال شهري كانون الثاني وشباط بنسبة 8.7%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، نمو إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين من حيث القيمة باليوان بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2024.

وفي الفترة من كانون الثاني إلى شباط، بلغت التجارة الخارجية في السلع للبلاد 6.61 تريليون يوان (حوالي 930.96 مليار دولار أمريكي)، وفقا للهيئة العامة للجمارك.

وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية، أن الصادرات نمت بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.75 تريليون يوان، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 إلى 2.86 تريليون يوان.

وقال المسؤول في الهيئة ليوي دا ليانع، إنه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، واصلت تجارة البلاد في السلع، الزخم التصاعدي للربع الرابع من العام الماضي، لتسجل نموًا على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي، مضيفًا أن الواردات والصادرات خلال هذه الفترة سجلت رقما قياسيا تاريخيا.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ع ط

07/03/2024 20:03:05