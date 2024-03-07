تربية المزار الشمالي تنظم معرضا تعليميا بمدرسة ديريوسف الأساسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي في مدرسة دير يوسف الأساسية المختلطة، اليوم الخميس، معرض إنتاج الوسائل التعليمية، ومشروع إعادة التدوير الذي نظمته المدرسة، تنفيذًا لأنشطة الخطة التطويرية ومبادرة "لمدرستي أنتمي".
وتضمن المعرض عرضًا لوسائل تعليمية هادفة وتجارب عملية قدمها طلبة المدرسة بإشراف معلماتهم.
وأكدت مديرة مدرسة دير يوسف الأساسية المختلطة الدكتورة فادية العماوي، أن الوسائل التعليمية تعتبر جزءًا حيويا من عملية التعليم، حيث تلعب دورًا مهمًا بتحفيز الطلاب وتوجيههم نحو تحقيق النجاح الأكاديمي.
وأضافت، أن هذه الوسائل تساهم في تسهيل عملية التعلم وتحفيز الفهم العميق وتعزيز التفاعل والمشاركة الفعالة في الفصول الدراسية، حيث تعد الوسائل التعليمية أداة قوية لصقل قدرات ومهارات الطلاب، إضافة إلى أن هذه الوسائل تعمل على تنشيط العقل وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين.
وقدم مدير التربية والتعليم ناصر المصري شكره وتقديره لمديرة المدرسة والكادر التدريسي والإداري على جهودهم الكبيرة بتنظيم المعرض الذي يهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات الطلبة وقدراتهم العقلية.
--(بترا)
س ع/م د/ع ط
07/03/2024 20:02:04
MENAFN07032024000117011021ID1107949998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.