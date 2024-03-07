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تربية المزار الشمالي تنظم معرضا تعليميا بمدرسة ديريوسف الأساسية

3/7/2024 2:40:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي في مدرسة دير يوسف الأساسية المختلطة، اليوم الخميس، معرض إنتاج الوسائل التعليمية، ومشروع إعادة التدوير الذي نظمته المدرسة، تنفيذًا لأنشطة الخطة التطويرية ومبادرة "لمدرستي أنتمي".
وتضمن المعرض عرضًا لوسائل تعليمية هادفة وتجارب عملية قدمها طلبة المدرسة بإشراف معلماتهم.
وأكدت مديرة مدرسة دير يوسف الأساسية المختلطة الدكتورة فادية العماوي، أن الوسائل التعليمية تعتبر جزءًا حيويا من عملية التعليم، حيث تلعب دورًا مهمًا بتحفيز الطلاب وتوجيههم نحو تحقيق النجاح الأكاديمي.
وأضافت، أن هذه الوسائل تساهم في تسهيل عملية التعلم وتحفيز الفهم العميق وتعزيز التفاعل والمشاركة الفعالة في الفصول الدراسية، حيث تعد الوسائل التعليمية أداة قوية لصقل قدرات ومهارات الطلاب، إضافة إلى أن هذه الوسائل تعمل على تنشيط العقل وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي وتعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين.
وقدم مدير التربية والتعليم ناصر المصري شكره وتقديره لمديرة المدرسة والكادر التدريسي والإداري على جهودهم الكبيرة بتنظيم المعرض الذي يهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات الطلبة وقدراتهم العقلية.
--(بترا)
س ع/م د/ع ط
07/03/2024 20:02:04

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