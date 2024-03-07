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ورشة توعوية عن إعداد موازنات البلديات في عجلون

3/7/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 7 آذار (بترا)- نظمت بلدية عجلون الكبرى، بالتعاون مع برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية (USAID)، اليوم الخميس، في قاعة مديرية التنمية المحلية، ورشة عمل توعية لمدراء المديريات ورؤساء الأقسام في البلدية.
وقالت مديرة مديرية التنمية المحلية المهندسة ألفت الصمادي، إن الورشة تأتي بهدف توعية الموظفين وتعرفهم بكيفية إعداد بنود الموازنة والإطار الزمني لإعدادها وتبادل الآراء والأفكار المطروحة من قبل المشاركين بالورشة ليتم دراستها، والأخذ بها عند البدء بإعداد الموازنات العامة للبلدية، بالتعاون مع المدير المالي فيها.
وأشارت إلى أهمية إعداد الموازنات التشاركية ضمن تعليمات إعداد الموازنة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية لمدراء وموظفي البلدية، لضمان توحيد واستمرارية هذا النهج، وإدماج العمليات المحلية، فيما يتعلق بإعداد الموازنة، وخاصة بند النفقات الرأسمالية.
--(بترا)
ع.ف/م د/ ع ط
07/03/2024 19:55:18

MENAFN07032024000117011021ID1107949997

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