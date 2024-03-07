ورشة توعوية عن إعداد موازنات البلديات في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 7 آذار (بترا)- نظمت بلدية عجلون الكبرى، بالتعاون مع برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية (USAID)، اليوم الخميس، في قاعة مديرية التنمية المحلية، ورشة عمل توعية لمدراء المديريات ورؤساء الأقسام في البلدية.
وقالت مديرة مديرية التنمية المحلية المهندسة ألفت الصمادي، إن الورشة تأتي بهدف توعية الموظفين وتعرفهم بكيفية إعداد بنود الموازنة والإطار الزمني لإعدادها وتبادل الآراء والأفكار المطروحة من قبل المشاركين بالورشة ليتم دراستها، والأخذ بها عند البدء بإعداد الموازنات العامة للبلدية، بالتعاون مع المدير المالي فيها.
وأشارت إلى أهمية إعداد الموازنات التشاركية ضمن تعليمات إعداد الموازنة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية لمدراء وموظفي البلدية، لضمان توحيد واستمرارية هذا النهج، وإدماج العمليات المحلية، فيما يتعلق بإعداد الموازنة، وخاصة بند النفقات الرأسمالية.
--(بترا)
ع.ف/م د/ ع ط
07/03/2024 19:55:18
MENAFN07032024000117011021ID1107949997
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