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روسيا: إحباط هجوم لـ داعش على كنيس يهودي في موسكو

3/7/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم مسلح على أحد المعابد اليهودية في موسكو، وتحييد أعضاء خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي كانت تعد لتنفيذ هذا الهجوم.
وأفاد بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه: "تم على أراضي مقاطعة كالوغا، قمع نشاط خلية تابعة لتنظيم ولاية خراسان الإرهابية الداعشية في أفغانستان، التي خطط أعضاؤها لارتكاب عمل إرهابي ضد المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو".
--(بترا)
س ك/م د/ ع ط
07/03/2024 19:32:00

MENAFN07032024000117011021ID1107949996

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