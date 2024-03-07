روسيا: إحباط هجوم لـ داعش على كنيس يهودي في موسكو

روسيا: إحباط هجوم لـ داعش على كنيس يهودي في موسكو
التاريخ
3/7/2024 2:40:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم مسلح على أحد المعابد اليهودية في موسكو، وتحييد أعضاء خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي كانت تعد لتنفيذ هذا الهجوم.
وأفاد بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه: "تم على أراضي مقاطعة كالوغا، قمع نشاط خلية تابعة لتنظيم ولاية خراسان الإرهابية الداعشية في أفغانستان، التي خطط أعضاؤها لارتكاب عمل إرهابي ضد المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو".
--(بترا)
س ك/م د/ ع ط
07/03/2024 19:32:00
MENAFN07032024000117011021ID1107949996
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