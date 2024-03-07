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اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر بدوري المحترفين

3/7/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول المباريات للأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعاً، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني ت 23 في نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ونشر اتحاد الكرة على موقعه تفاصيل مباريات الأسبوعين 15 و16 كما تم توزيعه على الأندية.
--(بترا)
خ خ/م ق/ع ط
07/03/2024 19:48:30

MENAFN07032024000117011021ID1107949995

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