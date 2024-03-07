اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول المباريات للأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعاً، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني ت 23 في نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ونشر اتحاد الكرة على موقعه تفاصيل مباريات الأسبوعين 15 و16 كما تم توزيعه على الأندية.

--(بترا)

خ خ/م ق/ع ط

07/03/2024 19:48:30