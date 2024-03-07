اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر بدوري المحترفين

اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر بدوري المحترفين
التاريخ
3/7/2024 2:40:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا) - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول المباريات للأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعاً، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني ت 23 في نهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ونشر اتحاد الكرة على موقعه تفاصيل مباريات الأسبوعين 15 و16 كما تم توزيعه على الأندية.
--(بترا)
خ خ/م ق/ع ط
07/03/2024 19:48:30
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