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السلط يتفوق على شباب الاردن في دوري المحترفين

3/7/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) – تفوق فريق السلط على شباب الأردن، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير حسين في السلط، بهدفين مقابل هدف، سجلهم عبدالله ذيب، ومحمد أبو زريق، فيما سجل هدف شباب الأردن أحمد صبره.
وبهذا الفوز رفع السلط رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 16 نقطة بالمركز الـ6.
--(بترا)
ض ع/م د/ ع ط
07/03/2024 19:47:48

MENAFN07032024000117011021ID1107949994

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