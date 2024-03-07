السلط يتفوق على شباب الاردن في دوري المحترفين
التاريخ
3/7/2024 2:40:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا) – تفوق فريق السلط على شباب الأردن، اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير حسين في السلط، بهدفين مقابل هدف، سجلهم عبدالله ذيب، ومحمد أبو زريق، فيما سجل هدف شباب الأردن أحمد صبره.
وبهذا الفوز رفع السلط رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 16 نقطة بالمركز الـ6.
--(بترا)
ض ع/م د/ ع ط
07/03/2024 19:47:48
MENAFN07032024000117011021ID1107949994
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