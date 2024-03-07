ورشة عن قانون الضمان الاجتماعي في زراعة بني كنانة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا) نظمت مديرية زراعة لواء بني كنانة، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية عن "قانون الضمان الاجتماعي بين النص والتطبيق"، تحدث فيها مندوب دائرة التفتيش في فرع ضمان اليرموك الدكتور عبد الله المصري.

خلال الندوة التي حضرها مدير زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة وكادر المديرية وعدد من المهتمين والمعنيين، تحدث المصري عن نشأة المؤسسة وتنظيمها الإداري والمالي، وعن مراحل تطورها منذ عام 2015، وبخاصة شمول جميع شرائح العاملين والمنتسبين بالمؤسسة.

وبين أن الاشتراك بالضمان يبدأ في سن 16 عامًا، ولا يتجاوز 60 للذكر و55 للأنثى، إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، إضافة للحديث حول الأمور المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الاشتراك الاختياري بالضمان لقطاعات العمل غير المنتظمة أو غير المرخصة لدى الجهات الرسمية.

بدوره، قدم المهندس الخصاونة شكره وتقديره لمؤسسة الضمان الاجتماعي على ما تقديم معلومات مفيدة من شأنها زيادة المخزون المعرفي لدى الموظفين، وخاصة ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة. كما أكد حرص المديرية على عقد الورشات والجلسات الحوارية والمحاضرات التثقيفية التي تتناول مواضيع متعددة تكسب الموظفين معلومات قيمة.

(بترا)

ع ع/م د/ ع ط

07/03/2024 19:46:59

