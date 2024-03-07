Thursday, 07 March 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عن قانون الضمان الاجتماعي في زراعة بني كنانة

3/7/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا) نظمت مديرية زراعة لواء بني كنانة، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية عن "قانون الضمان الاجتماعي بين النص والتطبيق"، تحدث فيها مندوب دائرة التفتيش في فرع ضمان اليرموك الدكتور عبد الله المصري.
خلال الندوة التي حضرها مدير زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة وكادر المديرية وعدد من المهتمين والمعنيين، تحدث المصري عن نشأة المؤسسة وتنظيمها الإداري والمالي، وعن مراحل تطورها منذ عام 2015، وبخاصة شمول جميع شرائح العاملين والمنتسبين بالمؤسسة.
وبين أن الاشتراك بالضمان يبدأ في سن 16 عامًا، ولا يتجاوز 60 للذكر و55 للأنثى، إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، إضافة للحديث حول الأمور المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الاشتراك الاختياري بالضمان لقطاعات العمل غير المنتظمة أو غير المرخصة لدى الجهات الرسمية.
بدوره، قدم المهندس الخصاونة شكره وتقديره لمؤسسة الضمان الاجتماعي على ما تقديم معلومات مفيدة من شأنها زيادة المخزون المعرفي لدى الموظفين، وخاصة ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة. كما أكد حرص المديرية على عقد الورشات والجلسات الحوارية والمحاضرات التثقيفية التي تتناول مواضيع متعددة تكسب الموظفين معلومات قيمة.
(بترا)
ع ع/م د/ ع ط
07/03/2024 19:46:59

MENAFN07032024000117011021ID1107949993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث