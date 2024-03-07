ورشة عن قانون الضمان الاجتماعي في زراعة بني كنانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا) نظمت مديرية زراعة لواء بني كنانة، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية عن "قانون الضمان الاجتماعي بين النص والتطبيق"، تحدث فيها مندوب دائرة التفتيش في فرع ضمان اليرموك الدكتور عبد الله المصري.
خلال الندوة التي حضرها مدير زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة وكادر المديرية وعدد من المهتمين والمعنيين، تحدث المصري عن نشأة المؤسسة وتنظيمها الإداري والمالي، وعن مراحل تطورها منذ عام 2015، وبخاصة شمول جميع شرائح العاملين والمنتسبين بالمؤسسة.
وبين أن الاشتراك بالضمان يبدأ في سن 16 عامًا، ولا يتجاوز 60 للذكر و55 للأنثى، إذا كان اشتراكهما بالضمان لأول مرة، إضافة للحديث حول الأمور المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الاشتراك الاختياري بالضمان لقطاعات العمل غير المنتظمة أو غير المرخصة لدى الجهات الرسمية.
بدوره، قدم المهندس الخصاونة شكره وتقديره لمؤسسة الضمان الاجتماعي على ما تقديم معلومات مفيدة من شأنها زيادة المخزون المعرفي لدى الموظفين، وخاصة ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة. كما أكد حرص المديرية على عقد الورشات والجلسات الحوارية والمحاضرات التثقيفية التي تتناول مواضيع متعددة تكسب الموظفين معلومات قيمة.
(بترا)
ع ع/م د/ ع ط
07/03/2024 19:46:59
MENAFN07032024000117011021ID1107949993
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