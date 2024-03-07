اختتام مؤتمر رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- طالب المشاركون في ختام مؤتمر رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة الثالث بضرورة وضع خارطة طريق ومؤشرات أداء للمستويات المختلفة ضمن إطار عمل حوكمة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تُعنى بتثبيت جهود الترابط بين القطاعات وتفعيل نظام حوكمة الترابط الجديد بين القطاعات.

وشددوا على ضرورة إدراج مهمة مراجعة وتحديث القوانين والاستراتيجيات والسياسات في إطار عمل حوكمة الترابط لضمان توافقها وتجنب التعارض بينها، إضافة إلى الالتفات إلى أهمية دمج عمليات الترابط في هياكل الوزارات المعنية الداخلية عن طريق استحداث وحدات أو تكليف وحدات موجودة بمهام إضافية للعمل في مجال الترابط وتضمين بعض الأهداف المشتركة بين القطاعات المعنية، بحيث تُربط هذه الوحدات بنظام الحوكمة.

أكدوا ضرورة تطوير خارطة للموارد الطبيعية في الأردن، وأخذها بعين الاعتبار من قبل إطار عمل حوكمة الترابط عند التخطيط لمشاريع البنية التحتية والزراعية، للتأكيد على مفهوم الترابط وتضمينه في هذه المشاريع، والتركيز على البعد الإنساني والاجتماعي عند العمل، وإقامة سدود في وادي عربة للاستفادة منها فيما يتعلق بالبوتاس والزراعة وتوليد وتخزين الطاقة، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ختام الفعاليات، أعرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد السلايمة، عن تطلع الجامعة الأردنية لتنظيم المؤتمر المقبل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، شاكرا إدارة الجامعة على تنظيمها للمؤتمر والوزارات والمؤسسات الوطنية على مشاركتها فيه.

--(بترا)

س ص/م د/ع ط

07/03/2024 19:43:55