اختتام مؤتمر رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- طالب المشاركون في ختام مؤتمر رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة الثالث بضرورة وضع خارطة طريق ومؤشرات أداء للمستويات المختلفة ضمن إطار عمل حوكمة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تُعنى بتثبيت جهود الترابط بين القطاعات وتفعيل نظام حوكمة الترابط الجديد بين القطاعات.
وشددوا على ضرورة إدراج مهمة مراجعة وتحديث القوانين والاستراتيجيات والسياسات في إطار عمل حوكمة الترابط لضمان توافقها وتجنب التعارض بينها، إضافة إلى الالتفات إلى أهمية دمج عمليات الترابط في هياكل الوزارات المعنية الداخلية عن طريق استحداث وحدات أو تكليف وحدات موجودة بمهام إضافية للعمل في مجال الترابط وتضمين بعض الأهداف المشتركة بين القطاعات المعنية، بحيث تُربط هذه الوحدات بنظام الحوكمة.
أكدوا ضرورة تطوير خارطة للموارد الطبيعية في الأردن، وأخذها بعين الاعتبار من قبل إطار عمل حوكمة الترابط عند التخطيط لمشاريع البنية التحتية والزراعية، للتأكيد على مفهوم الترابط وتضمينه في هذه المشاريع، والتركيز على البعد الإنساني والاجتماعي عند العمل، وإقامة سدود في وادي عربة للاستفادة منها فيما يتعلق بالبوتاس والزراعة وتوليد وتخزين الطاقة، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام الفعاليات، أعرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد السلايمة، عن تطلع الجامعة الأردنية لتنظيم المؤتمر المقبل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، شاكرا إدارة الجامعة على تنظيمها للمؤتمر والوزارات والمؤسسات الوطنية على مشاركتها فيه.
--(بترا)
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07/03/2024 19:43:55
MENAFN07032024000117011021ID1107949992
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