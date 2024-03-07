وزارة النقل تكرم الموظفات بيوم المرأة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- كرمت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس موظفات وزارة النقل بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، خلال حفل نظمته لجنة النشاط الاجتماعي.

وأكدت التهتموني أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، وما حققته المرأة الأردنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات ومشاركتها في مسيرة التحديث والتطوير التي يسير بها الأردن في ظل الرؤية الملكية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله للنهوض والارتقاء بالمرأة الأردنية وتمكينها للمشاركة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، كونها رمزا لعطاء لا ينضب.

وأكد أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة سعي الوزارة على وتوفير بيئة عمل تشجع على التنوع وتقدير مساهمات الجميع بغض النظر عن جنسهم، والعمل على كسر القيود والتحديات التي قد تواجه المرأة في مكان العمل وتقديم الدعم والفرص اللازمة لتحقيق كامل إمكانياتها.

--(بترا)

م ق/ع ط

07/03/2024 19:33:33