وزارة النقل تكرم الموظفات بيوم المرأة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- كرمت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس موظفات وزارة النقل بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار في كل عام، خلال حفل نظمته لجنة النشاط الاجتماعي.
وأكدت التهتموني أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، وما حققته المرأة الأردنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات ومشاركتها في مسيرة التحديث والتطوير التي يسير بها الأردن في ظل الرؤية الملكية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله للنهوض والارتقاء بالمرأة الأردنية وتمكينها للمشاركة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، كونها رمزا لعطاء لا ينضب.
وأكد أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة سعي الوزارة على وتوفير بيئة عمل تشجع على التنوع وتقدير مساهمات الجميع بغض النظر عن جنسهم، والعمل على كسر القيود والتحديات التي قد تواجه المرأة في مكان العمل وتقديم الدعم والفرص اللازمة لتحقيق كامل إمكانياتها.
--(بترا)
م ق/ع ط
07/03/2024 19:33:33
MENAFN07032024000117011021ID1107949991
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