اتفاقية بين جامعة الزرقاء ومؤسسة أنا عربي الماليزية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار(بترا)- وقعت جامعة الزرقاء ومؤسسة أنا عربي الماليزية،اليوم الخميس،اتفاقية تعاون، بهدف عقد دورات اللغة العربية للطلبة الماليزيين، في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة.

ونصت الاتفاقية،التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة محمد نظميمي ناظر على عقد دورات اللغة العربية لعدة مستويات، وتأمين المواصلات للطلبة، والإشراف الإداري والأكاديمي على الدورات المنعقدة،إضافة إلى تأمين القاعات التدريبية للطلبة، وإصدار الشهادات في نهاية الدورة للملتحقين بها.

وقال الرمحي عقب توقيع الاتفاقية، إن الجامعة تشهد مكانة علمية وتعليمية مميزة بين مختلف الجامعات، وقد حققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين الجامعتين، والذي يسهم في تبادل الخبرة والمعرفة.

--(بترا)

ع ض/م ق/ع ط

07/03/2024 19:30:27