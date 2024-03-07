اتفاقية بين جامعة الزرقاء ومؤسسة أنا عربي الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 آذار(بترا)- وقعت جامعة الزرقاء ومؤسسة أنا عربي الماليزية،اليوم الخميس،اتفاقية تعاون، بهدف عقد دورات اللغة العربية للطلبة الماليزيين، في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة.
ونصت الاتفاقية،التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة محمد نظميمي ناظر على عقد دورات اللغة العربية لعدة مستويات، وتأمين المواصلات للطلبة، والإشراف الإداري والأكاديمي على الدورات المنعقدة،إضافة إلى تأمين القاعات التدريبية للطلبة، وإصدار الشهادات في نهاية الدورة للملتحقين بها.
وقال الرمحي عقب توقيع الاتفاقية، إن الجامعة تشهد مكانة علمية وتعليمية مميزة بين مختلف الجامعات، وقد حققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين الجامعتين، والذي يسهم في تبادل الخبرة والمعرفة.
--(بترا)
ع ض/م ق/ع ط
07/03/2024 19:30:27
MENAFN07032024000117011021ID1107949990
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