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المستقلة للانتخاب تختتم برنامج بريدج التدريبي

3/7/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 7 آذار (بترا) – رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المهايطة، اختتام البرنامج التدريبي "بريدج".
وعقدت الهيئة، وفقًا لبيان صادر عنها، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي الذي استمرّ 5 أيام في العاصمة عمّان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بدعم من منتدى الاتحادات الفيدرالي.
واستهدف البرنامج، الذي عقد تحت عنوان "المرأة والمساواة في الانتخابات"، العاملات في الهيئة والمدربات في العملية الانتخابية؛ بما يعزز بناء قدرات العاملات وتعزيز كفائتهن التدريبية والمتخصصة في العملية الانتخابية.
وأكد المعايطة خلال توزيع الشهادات، حرص الهيئة على بناء قدرات كوادرها في مختلف النواحي، ومنها دعم المرأة العاملة في الانتخابات، ومساعدتها في تجاوز التحديات المرافقة لعملها.
--(بترا)
م ش/م د/ع ط
07/03/2024 19:28:31

MENAFN07032024000117011021ID1107949989

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