المستقلة للانتخاب تختتم برنامج بريدج التدريبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 آذار (بترا) – رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المهايطة، اختتام البرنامج التدريبي "بريدج".
وعقدت الهيئة، وفقًا لبيان صادر عنها، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي الذي استمرّ 5 أيام في العاصمة عمّان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بدعم من منتدى الاتحادات الفيدرالي.
واستهدف البرنامج، الذي عقد تحت عنوان "المرأة والمساواة في الانتخابات"، العاملات في الهيئة والمدربات في العملية الانتخابية؛ بما يعزز بناء قدرات العاملات وتعزيز كفائتهن التدريبية والمتخصصة في العملية الانتخابية.
وأكد المعايطة خلال توزيع الشهادات، حرص الهيئة على بناء قدرات كوادرها في مختلف النواحي، ومنها دعم المرأة العاملة في الانتخابات، ومساعدتها في تجاوز التحديات المرافقة لعملها.
--(بترا)
م ش/م د/ع ط
07/03/2024 19:28:31
MENAFN07032024000117011021ID1107949989
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