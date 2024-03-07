تربوية الأعيان تعقد تحت القبة مناظرات سياسية بين مشاركين بمبادرة شباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) – عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، تحت القبة البرلمان، مناظرات سياسية بين مجموعة من المشاركين في "مبادرة شباب".

وتهدف المناظرات إلى تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهارات القيادة والتفاوض لديهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في تعزيز وتفعيل دور الشباب الأردني.

وتضمنت المناظرات مجموعة من المحاور، هي تبني سياسات جديدة للتعامل مع المخدرات تركز على العلاج والوقاية بدلا من السجن، وتبني أطر الوقاية والعلاج والتوعية لدعم جهود إدارة مكافحة المخدرات، وتطبيق ضرائب الكربون في الأردن للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وانعكاسات مشاركة الشباب في الأنشطة الحزبية داخل الجامعات على دورهم في عملية صنع القرار السياسي.

وتألفت لجنة التحكيم من الأعيان الدكتورة الجاغوب، والدكتور بسام التلهوني، ورئيس اللجنة الإدارية الدكتور خالد البكار، والدكتور إبراهيم الطراونة.

وتحدثت العين الجاغوب عن أهمية هذه المحاكاة السياسية الديمقراطية الشبابية التي تمت تحت القبة، مبينة أن نتائج هذه المحاكاة هي نتيجة للإيمان بأهمية التربية المدنية كعنصر أساسي في بناء حياة ديمقراطية قوية.

وقالت "نحن نؤمن بضرورة توعية الشباب سياسيا وتثقيفهم للمستقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية وجعلهم شركاء في صنع القرار".

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال هذه المحاكاة تطبيقاً لقانون الانتخابات الحالي، وذلك خلال جلسة أخرى تجرى أيضا تحت القبة برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفاير.

وأكد العين التلهوني، بدوره أهمية تعزيز وتمكين الشباب في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الأردن شهد إصلاحات سياسية من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية".

وأوضح إلى أنه كان هناك تعديلات متعلقة بدور الشباب في قانوني الأحزاب والانتخاب، والتعديلات الدستورية، وكلها كانت ضمانات تشريعية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.

وأشار الأعيان إلى أن الأردن أمام مرحلة مهمة على صعيد التحدي السياسي للشباب وهو ما جاء في مضامين خطاب ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدين أن الشباب الأردني هم الحاضر والمستقبل.

وثمن المشاركون الشباب الجهود المبذولة في عقد مثل هذه المناظرات خصوصاً أنها تحت القبة، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود الوطنية لعقد مثل هذه المبادرات، التي تعنى بتمكين وتعزيز دور الشباب بالمرحلة السياسية القادمة.

--(بترا)

م ش/م ق/ ع ط

07/03/2024 19:26:47