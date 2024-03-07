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صندوق المعونة يحذر من صفحات مزورة تحتال على المواطنين

3/7/2024 2:40:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- حذر صندوق المعونة الوطنية من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتطبيق الواتس آب تقوم بالتحايل على المواطنين.
وقال الصندوق اليوم الخميس، إن المحتالين يرسلون رسائل لبعض المواطنين بضرورة فتح محفظة إلكترونية وإيداع مبلغ مالي فيها ليتم تحويل الدعم النقدي لهم، فيما تقوم بعض الصفحات المزورة بنشر رقم هاتف تدعي فيه بأن الصندوق سيتواصل معهم بعد اتصالهم بالرقم، كما تدعي بعض الصفحات الوهمية المزورة التسجيل لمكرمة ملكية ومعونات شهرية.
ويدعو الصندوق، المواطنين إلى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء، علماً أنه لا يوجد لصندوق أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى الحسابات الموثقة :
توتير:
فيسبوك:
وأكد الصندوق، أنه سيلاحق ناشري أي الصفحات المزورة من خلال الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ، كما أن الصندوق حول سابقاً العديد من القضايا المشابهة للقضـاء.
--(بترا)
ح ظ/م ق/ع ط
07/03/2024 19:23:45

MENAFN07032024000117011021ID1107949987

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