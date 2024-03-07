الفايز يُجري مباحثات في لندن مع رئيسي مجلسي اللوردات والعموم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 آذار (بترا) – أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مباحثات منفصلة مع رئيسي مجلس اللوردات جون ماكفول، ومجلس العموم ليندسي هويل.

وطالب الفايز خلال المباحثات، التي حضرها ممثلون عن مختلف اللجان البرلمانية في مجلس اللوردات، بالمملكة المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل دائم.

وقال "إن منطقتنا تعيش صراعات سياسية وأمنية، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذهب ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال، واستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا وتدمير البيوت والبنى التحتية، في إطار عدوان ممنهج وعنصري".

وأضاف الفايز خلال المباحثات "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار سياسة التجويع ومهاجمة المستشفيات، وقتل آلاف الأطفال والنساء"، مؤكدًا أن إسرائيل تجاوزت القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة.

وشدد خلال المباحثات، التي حضرها الأعيان، علياء بوران، وناصر جوده، ومازن دروزه، إضافة للسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين قسرًا، حيثُ قال إن "الأردن وبشكل جلي يرفض التهجير القسري، فهو انتهاك للقانون الدولي، وجريمة حرب، ويمهد الطريق لمزيد من الصراع".

وعرض الفايز جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة، وسعي جلالته الدائم، بهدف الوصول إلى أفق سياسي ينهي دوامة العنف، ويمكن من حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد الذي يمكن الجميع من العيش بسلام، مبينًا أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل وغيرها، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل دائم وكاف.

وتناولت المباحثات، بحسب بيان لمجلس الأعيان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيثُ عبر الفايز خلالها عن تقديره للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية البريطانية، مبينًا أنها علاقات تاريخية وراسخة، وأن العلاقات القائمة بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين، علاقات قوية.

وقال الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني، قام بزيارات عدّة إلى المملكة المتحدة، في إطار حرص جلالته على تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي إطار سعي جلالته لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدفع نحو إيجاد أفق سياسي ينهي دوامة العنف يقوم على أساس حل الدولتين، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأكد حرص مجلس الأعيان، توسيع دائرة التعاون بين البلدين الصديقين، والبناء على علاقات التعاون بمختلف المجالات، منوهًا إلى أهمية العمل بين مجالس الأعيان الأردني واللوردات والعموم البريطانيين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتناولها المحافل البرلمانية الدولية.

وبين الفايز أن الأردن اليوم دولة قوية سياسيًا وأمنيًا، لكن الأردن يواجه تحديات اقتصادية بسبب الصراعات من حوله، إضافة إلى تحديات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجود مليون و300 ألف لاجئ سوري على أراضيه، بسبب الأزمة السورية، حيث يُقدم لهم الأردن الرعاية والعيش الكريم مما زاد من تحدياته الاقتصادية.

وأضاف "أن الأردن وبسبب صراعات المنطقة منذ عقود، أصبح اليوم أكبر دولة في العالم حاضنة للاجئين"، ومضى قائلًا: "للأسف لقد تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن".

وأوضح الفايز أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية، التي وضعها الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه جراء استضافة اللاجئين السوريين، لم يتجاوز حجم الالتزام بها أكثر من 21 بالمئة، مؤكدًا أن الأردن يتحمل اليوم حوالي 80 بالمئة من تكلفة خطة الاستجابة، رغم تحدياته الاقتصادية وافتقاره للموارد الطبيعية، وهو ما لم يعد بالامكان تحمله.

وثمن الفايز الدعم، الذي تقدمه المملكة المتحدة لبرامج التنمية الاقتصادية في الأردن، لتمكينه من مواجهة آثار الأزمات الإقليمية، وعلى دعمها لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية. ودعا المملكة المتحدة إلى متابعة مخرجات مؤتمر لندن، الذي عقد عام 2016، بهدف تقديم دعم اقتصادي للأردن بحيث يمكنه من التغلب على تحدي اللجوء السوري.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين المملكتين، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون، مشيرًا إلى أهمية قيام المملكة المتحدة بتسهيل وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأردنية إلى الأسواق البريطانية.

وعرض الفايز خلال المباحثات مسيرة الإصلاح الشامل التي ينتهجها الأردن ترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تعزيز دور المرأة والشباب والوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية وإيجاد البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار.

في حين، ثمن رئيسا المجلسين البريطانيين، خلال المباحثات، دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يستهدف تحقيق الأمن والسلم الإقليميين، ومواجهة التحديات الإقليمية وتذليلها خدمة لشعوب المنطقة.

وأكد الجانب البريطاني، اعتزازه بالشراكة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع المملكتين، والتي دخلت مئويتها الثانية مرتكزة على إرث وفير من التعاون والتنسيق البناءين.

وأشاد بجهود الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل صوتا للحكمة والعقلانية، والهادفة لوقف الحرب على غزة، وإرساء قواعد إستقرار إقليمي مستدام، مثمنًا جهود المملكة تجاه تقديم الغوث الإنساني لقطاع غزة، إذ تجسدت بجسر جوي للإنزالات وقوافل برية، إضافة إلى ما قدمه الأردن وما زال يقدمه، من إستضافة للاجئين رغم الأعباء الاقتصادية التي يواجهها.

وجرى خلال المباحثات الاتفاق على تعزيز العمل البرلماني بين المملكتين، بما يعكس متانة العلاقات الأردنية البريطانية، ورغبة قيادتي البلدين فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية.

--(بترا)

م ش/م د/ ع ط

07/03/2024 19:22:08