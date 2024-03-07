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مبادرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في المزار الجنوبي

3/7/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لواء المزار الجنوبي 7 آذار (بترا) - محمد العساسفة - نفذ معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك الحسين في محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي اليوم الخميس في جمعية شقيرا للتنمية الاجتماعية مبادرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بمشاركة عدد من السيدات من مختلف أنحاء لواء المزار الجنوبي.
وأكدت مديرة التربية الدكتورة انتصار الحمايدة خلال رعايتها المبادرة، أن هذه المبادرات المجتمعية تسهم في تفعيل الحس الاجتماعي عند مختلف أفراد المجتمع في تقدير المكانة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية استطاعت شق طريقها في كل المحافل بقوة واقتدار وأصبح لها دور بارز وفاعل في بناء الأوطان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
واستذكرت الحمايدة ما قدمته الدولة الأردنية من برامج ومشاريع في تمكين المرأة في كل المجالات مستشهدة بالمواقع التي تبوأتها المرأة الأردنية في المحافل السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت في مكان صنع القرار في كثير من القضايا الوطنية.
بدوره، قال مدير المعهد الدكتور منذر ألخرشه، إن المؤسسة تركز في رؤيتها ورسالتها على دور المرأة في كل المحافل، مؤكداً على قدرة المرأة الأردنية في البناء رغم كل الأعباء التي تقع على عاتقها والظروف التي تحيط بها.
وتخللت المبادرة فقرات ومشاهد تمثيلية، قدمتها طالبات من مختلف مدارس اللواء والتي جسدت دور المرأة الحقيقي في امتلاكها المهارات والكفايات التي تمكنها من المساهمة في النهوض بالوطن جنبا إلى جنب مع الرجل .
--(بترا)
م ع/م ق/ع ط
07/03/2024 19:12:31

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