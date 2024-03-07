مبادرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في المزار الجنوبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء المزار الجنوبي 7 آذار (بترا) - محمد العساسفة - نفذ معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك الحسين في محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي اليوم الخميس في جمعية شقيرا للتنمية الاجتماعية مبادرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بمشاركة عدد من السيدات من مختلف أنحاء لواء المزار الجنوبي.
وأكدت مديرة التربية الدكتورة انتصار الحمايدة خلال رعايتها المبادرة، أن هذه المبادرات المجتمعية تسهم في تفعيل الحس الاجتماعي عند مختلف أفراد المجتمع في تقدير المكانة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية استطاعت شق طريقها في كل المحافل بقوة واقتدار وأصبح لها دور بارز وفاعل في بناء الأوطان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
واستذكرت الحمايدة ما قدمته الدولة الأردنية من برامج ومشاريع في تمكين المرأة في كل المجالات مستشهدة بالمواقع التي تبوأتها المرأة الأردنية في المحافل السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت في مكان صنع القرار في كثير من القضايا الوطنية.
بدوره، قال مدير المعهد الدكتور منذر ألخرشه، إن المؤسسة تركز في رؤيتها ورسالتها على دور المرأة في كل المحافل، مؤكداً على قدرة المرأة الأردنية في البناء رغم كل الأعباء التي تقع على عاتقها والظروف التي تحيط بها.
وتخللت المبادرة فقرات ومشاهد تمثيلية، قدمتها طالبات من مختلف مدارس اللواء والتي جسدت دور المرأة الحقيقي في امتلاكها المهارات والكفايات التي تمكنها من المساهمة في النهوض بالوطن جنبا إلى جنب مع الرجل .
--(بترا)
م ع/م ق/ع ط
07/03/2024 19:12:31
MENAFN07032024000117011021ID1107949985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.