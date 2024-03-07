وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما طبيا في الكورة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشريف، ويقف في طليعة الدول المدافعة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبّي المجاني بتنظيم من صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة، في منطقة جنين الصفا بلواء الكورة.

وأشار الخلايلة إلى دور الوزارة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلاميّة، حيث خصصت لمديرية أوقاف القدس مبلغ 17 مليون دينار من ميزانيتها لهذا العام.

وقال، إن الوزارة دأبت على إقامة ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية المجانية؛ تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالنزول إلى الميدان، لافتًا إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في تبادل الخبرات والمعلومات والعلم والمعرفة بين الأئمة والواعظين الذي يلتقون مع بعضهم بعضًا من جميع محافظات المملكة، ولاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.

وأضاف، "أننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد، وبشكل متكامل خدمةً للمواطن الأردني، والزيارات الميدانية التي تنفذ دليل على ذلك"، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم بما يتعلّق بقطاع الأوقاف، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة ومراجعة المشروعات التأهيليّة والبرامج الخيريّة لغايات التحسين والتجويد.

وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و50 طالب علم، بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طرد غذائي مُقدّمة من المحسن محمد أبو صوفة، مشيرًا إلى وجود 140 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و62 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، بالإضافة لوجود 8 مشروعات تأهيلية، كذلك 3 منازل تحت الترميم في لواء الكورة.

من جهته، قال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، إن ملتقيات الوعظ والإرشاد تهدف إلى إرشاد أبناء الوطن إلى سواء السبيل مؤديةً دورها بالتوعيّة والإرشاد والتوجيه لعبادة الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لافتًا إلى الجانب الخيري بالملتقيات؛ إذ يقوم على تقديم المساعدات العينيّة والنقديّة للفقراء والمحتاجين وطلبة العلم وتقديم الرعاية الصحيّة لأبناء المجتمع المحلي.

كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة وشمل اختصاصات طبيّة مختلفة استفاد منها سكان المنطقة.

حضر الافتتاح، النائبان، محمد تيسير بني ياسين وجعفر ربابعة، ومتصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، ونائب مدير شرطة غرب إربد العقيد حامد الخوالدة، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية تربية لواء الكورة جهاد الروابدة، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.

--(بترا)

ح ظ/م د/ع ط

07/03/2024 19:08:59