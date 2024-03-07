وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما طبيا في الكورة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشريف، ويقف في طليعة الدول المدافعة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبّي المجاني بتنظيم من صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة، في منطقة جنين الصفا بلواء الكورة.
وأشار الخلايلة إلى دور الوزارة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلاميّة، حيث خصصت لمديرية أوقاف القدس مبلغ 17 مليون دينار من ميزانيتها لهذا العام.
وقال، إن الوزارة دأبت على إقامة ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية المجانية؛ تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بالنزول إلى الميدان، لافتًا إلى أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد في تبادل الخبرات والمعلومات والعلم والمعرفة بين الأئمة والواعظين الذي يلتقون مع بعضهم بعضًا من جميع محافظات المملكة، ولاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
وأضاف، "أننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد، وبشكل متكامل خدمةً للمواطن الأردني، والزيارات الميدانية التي تنفذ دليل على ذلك"، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم بما يتعلّق بقطاع الأوقاف، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة ومراجعة المشروعات التأهيليّة والبرامج الخيريّة لغايات التحسين والتجويد.
وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و50 طالب علم، بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طرد غذائي مُقدّمة من المحسن محمد أبو صوفة، مشيرًا إلى وجود 140 أسرة تتقاضى رواتب شهرية و62 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، بالإضافة لوجود 8 مشروعات تأهيلية، كذلك 3 منازل تحت الترميم في لواء الكورة.
من جهته، قال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، إن ملتقيات الوعظ والإرشاد تهدف إلى إرشاد أبناء الوطن إلى سواء السبيل مؤديةً دورها بالتوعيّة والإرشاد والتوجيه لعبادة الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لافتًا إلى الجانب الخيري بالملتقيات؛ إذ يقوم على تقديم المساعدات العينيّة والنقديّة للفقراء والمحتاجين وطلبة العلم وتقديم الرعاية الصحيّة لأبناء المجتمع المحلي.
كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة وشمل اختصاصات طبيّة مختلفة استفاد منها سكان المنطقة.
حضر الافتتاح، النائبان، محمد تيسير بني ياسين وجعفر ربابعة، ومتصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، ونائب مدير شرطة غرب إربد العقيد حامد الخوالدة، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية تربية لواء الكورة جهاد الروابدة، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.
--(بترا)
ح ظ/م د/ع ط
07/03/2024 19:08:59
MENAFN07032024000117011021ID1107949984
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